Церемония зажжения пройдет уже завтра, 22 декабря, в 18.00 на площади возле областного акимата. Об этом сообщили в пресс-службе акимата областного центра.

В программе запланировано поздравление акима города, концертные номера от артистов Костаная и само зажжение. Продлится мероприятие ориентировочно 20-25 мин.