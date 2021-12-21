Сообщение о том, что 21-летний сельчанин Асылан Казихан заблудился в поле, поступило на пульт "102" отдела полиции Амангельдинского района 20 декабря. Родственники пропавшего рассказали, что 19 декабря двое жителей села Амангельды рано утром выехали на поиски лошадей верхом. Один из сельчан вечером вернулся. Второго не было почти сутки, телефон был отключен.

- Как выяснилось, мужчины поехали искать скот в разные стороны. 21-летний сельчанин заблудился в степи. На поиски пропавшего выехали полицейские отдела полиции Амангельдинского района Ерсултан Карин, Бахтияр Шөптібаев и Ергали Жанарбаев, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники через несколько часов обнаружили замерзающего Асылана Казихана в степи, в 30 километрах от села Амангельды. Он рассказал полицейским, что потерял ориентир и не знал, в каком направлении ехать.

Найденный мужчина выразил благодарность полицейским.