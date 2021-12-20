ДТП произошло 17 декабря на трассе «Екатеринбург-Алматы», возле села Бозбек. Автомобиль марки «Hyundai», в котором находилось три человека, вылетел в кювет.

- Сообщение о ДТП на трассовый медико-спасательный пункт поступило в 09:40, бригада выехала на место вызова. По приезду было установлено, что водитель не справился с управлением, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Двоим пострадавшим бригада оказала первую медицинскую помощь и госпитализировала в городскую больницу г. Костанай.

Мужчина 53-х лет получил закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота, ушиб поясничного отдела позвоночника, госпитализирован, состояние стабильное. Женщина 52-х лет госпитализирована с закрытым переломом костей таза состояние средней степени тяжести. Еще одна гражданка 48-ми лет после осмотра была отправлена домой.