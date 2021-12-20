В начале 2021 года автоконцерн Toyota Motors впервые осуществил доставку автомобилей марки Lexus в Казахстан по Новому Шелковому пути. За счет этого сроки поставки авто сократились в 2 раза – с 80 до 35 дней.

В автоконцерне Toyota Motors открытие нового маршрута назвали важнейшим событием в сфере логистики. Новый Шелковый путь способствует укреплению статуса Казахстана, как крупнейшего логистического центра, расположенного между Азией и Европой.

Как разрабатывали новый маршрут

В конце 2018 года казахстанское представительство автоконцерна Тойота приняло решение о необходимости оптимизации сроков доставки и сокращения времени ожидания прибытия новых автомобилей. Решение данной задачи было особенно актуально для клиентов автоконцерна Тойота. Зачастую доставка автомобилей Лексус в Казахстан затягивалась до трех месяцев. Такое положение дел не устраивало ни клиентов, ни дилеров авто.

В результате оценки альтернативных способов поставки автомобилей было принято решение задействовать транспортную систему Новый Шелковый путь. Тестирование данной системы началось еще в 2020 году. Убедившись в надежности и эффективности подобного транзита, японский автоконцерн Toyota официально запустил данный проект в феврале 2021 года.

За счет чего сокращаются сроки доставки Лексус в Казхстане

Новый алгоритм доставки автомобилей Lexus в Казахстан выглядит следующим образом:

прибытие авто из Японии в порт Китая;

перевозка автомобилей в специальных вагонах для автотранспорта по железной дороге;

прибытие на территорию Казахстана.

Этот алгоритм будет использоваться для доставки всех автомобилей марки Лексус. Остается добавить, что разработка нового маршрута и существенное сокращение сроков доставки автомобилей Лексус в Казахстан еще раз подчеркивает кредо автоконцерна Тойота – интересы клиента на первом месте. Стоит заметить, что в этом проекте активно участвовала не только японская сторона. Он не был бы реализован без помощи представителей Китая и Казахстана. Именно их активное участие позволило реализовать столь масштабный проект в кратчайшие сроки. Благодаря реализованному проекту, теперь доставка седанов ES и LS, кроссоверов NX, RX, LX, UX и других автомобилей марки Лексус будет занимать не больше 40 дней. Приобрести автомобили Lexus в Казахстане можно у официальных дилеров в Алматы, Нур-Султане, Актобе и Шымкенте.

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