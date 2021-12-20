Фотографии последствий ДТП прислала "НГ" гражданский журналист Дарья ЧУЖАЯ.

Она сообщила, что авария произошла сегодня, 20 декабря, примерно в 14.50, на ул. Маяковского, на пешеходном переходе между средней школой № 20 и магазином "Раузет". Состояние ребенка - ученика этой школы 2009 г. р. - не тяжелое, его увезла скорая помощь.

Полицейские записывают показания водителя такси.

Пресс-служба ДП Костанайской области прокомментировали это происшествие:

"Около супермаркета Rauzet по улице Маяковского, на пешеходном переходе водитель автомобиля марки Volkswagen совершил наезд на несовершеннолетнего 2009 года рождения. По факту ДТП собран первоначальный материал для принятия дальнейшего процессуального решения".

Как сообщили в пресс-службе областной больницы, у ребенка сотрясение головного мозга, поверхностная травма головы.