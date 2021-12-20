Уровень преступности в регионе снижается шестой год подряд - об этом сегодня, 20 декабря, заявил и. о. начальника департамента полиции Костанайской области Кайрат ДЮСЕМБЕКОВ на брифинге в РСК, посвященном итогам работы ведомства за 11 месяцев 2021 года.

- По сравнению с прошлым годом стало безопаснее в общественных местах и на улицах населенных пунктов, - отметил он. - Меньше совершено основных видов преступлений: число убийств сократилось с 53 случаев до 50, в прошлом году было 107 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, а в этом 95. Количество краж, которые являются социально значимым и одним из самых распространенных видом преступлений, также существенно сократилось - с 4 304 до 3 409 преступлений. Кроме того, помимо сбытчиков наркотиков одиночек, нам удалось пресечь деятельность двух организованных преступных групп, всего - 18 человек, все они задержаны или арестованы.

Зато выросло число преступлений в сфере IT-технологий. Как сообщил Дюсембеков, установлены личности 72 интернет-мошенников, которые совершили 264 преступления. По мнению спикера, здесь "полицейские сработали неплохо, раскрываемость составила более 85%".

- Издатель "Нашей Газеты" еще в августе 2020 года обратился в ДП с заявлением о взломе мини-АТС и возможном факте мошенничества. За это время полиция не продвинулась в поисках преступников, а прокуратура указывает на нарушения в ходе расследования. В чем сложность этого дела, если вы говорите о высокой раскрываемости? - спросил корреспондент "НГ".

- Те преступления, которые совершены на территории нашей республики, как я сказал, они раскрываются, - ответил Дюсембеков. - Те преступления, которые связаны с другими государствами, в их раскрытии есть сложности не только у нас. Наше министерство проводит совещания с коллегами из Украины, России и Белорусии. Приходим к одной точке зрения, подписываем соглашения о сотрудничестве. Эти мероприятия проводятся. Работать напрямую мы не можем, только через МВД РК согласно Минской конвенции.

- Если у вас налажены связи с коллегами и высокий уровень раскрываемости, то в чем сложность этого дела?

- Министерства наших стран пришли к соглашению только в этом году. В этой части работа будет продолжена.

Много в своем докладе Дюсембеков говорил о внедрении сервисной модели полиции. Он подчеркнул, что реформа правоохранительных органов ведется по образцу, взятому в Великобритании, она должна изменить критерии оценки работы полицейских и поможет отказаться от так называемой "палочной системы".

Фото Георгия ГОВОРОВА