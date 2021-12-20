С начала 2022 года в Казахстане планируют сократить количество кассовых аппаратов, используемых предпринимателями с трех-четырех до одного, сообщает Sputnik Kazakhstan

Во время обсуждения вопроса цифровизации налогового и таможенного администрирования на правчасе в мажилисе у главы Минфина поинтересовались о том, какая ведется работа по объединению функционалов контрольно-кассовых машин с POS-терминалами.

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев отметил, что сейчас мелкие предприниматели имеют несколько кассовых аппаратов, что существенно осложняет для них отчетность и удваивает время нахождения в магазине для клиентов.

"Сейчас мы работаем с банками второго уровня, они уже готовы сотрудничать, в том числе Kaspi банк, Halyk банк, Альфа банк, мы будем в пилотном режиме тестировать современные POS-терминалы с контрольно-кассовыми машинами, чтобы чеки признавались при расчете с POS-терминалов. Эту работу мы начнем в начале 2022 года", – сообщил министр.

Ерулан Жамаубаев также отметил, уже по итогам пилотных проектов нужно будет внести изменения в законодательство. Эту работу Минфин планирует провести к концу 2022 года.

В Минфине заверили, что сокращение кассовых аппаратов для предпринимателей ускорит обслуживание покупателей, а для бизнесменов сократит излишние платы для операторов фискальных данных.