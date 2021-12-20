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Алексея Цоя освободили от должности главы Минздрава

20 декабря 2021, 09:30 |  Государство

Президент Касым-Жомарт Токаев освободил Алексея Цоя от должности министра здравоохранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, почему Цой был освобожден от должности.

"Алексей Владимирович ушел по собственному желанию в связи с переходом на другую службу", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пока уточняется, кто будет исполнять обязанности министра.

Напомним, Алексей Цой был назначен министром здравоохранения 25 июня 2020 года. Елжан Биртанов, проходивший тогда лечение от коронавируса, был освобожден от должности министра. С 22 июня 2020 года Алексей Цой занимал должность первого вице-министра здравоохранения и исполнял обязанности министра. С февраля 2019 года Цой руководил Медицинским центром Управления делами Президента.