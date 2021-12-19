Во дворе между домами № 10 по ул. Чкалова и № 108/1 по ул. Маяковского поставили елку, украсили ее и сегодня, 19 декабря, устроили предновогодний праздник для детей. Как отмечают жильцы, сделать это стало возможным отчасти благодаря созданию ОСИ в этих домах.

В 14 часов на елку повесили гирлянду, после чего на праздник пришли Дед Мороз и Снегурочка.

Дети водили хоровод, играли в игры, участвовали в конкурсах и получали награду в виде конфет и других сластей.

Крикнув «Елочка гори!», одни дети стали фотографироваться, кто-то валялся в снегу, другие играли в снежки.

- Елку здесь поставили несколько дней назад, сразу же ее украсили, - рассказал корреспонденту «НГ» житель дома № 108/1 по ул. Маяковского Денис ЯНКОВОЙ. - Сами для себя мы сделали праздник. Люди уже устали от карантина и локдаунов, вот и решили поднять настроение себе и детям.

Год назад жильцы заливали горку для своих детей, в этом году планируют это сделать.

- В этом доме я живу 8 лет и такой праздник к Новому году мы делаем в первый раз. Организовали мероприятие на свой страх и риск: боялись, например, что могут украсть елку , - поделилась с "НГ" член совета дома № 108 по ул. Маяковского Наталья ЖУКОВА. - Праздник у нас проходит на свежем воздухе, поэтому за соблюдение карантинных мер мы не переживали. Тут дети только с нашего двора, они и так все время играют вместе, да и слишком дома сидели дома. Люди уже очень соскучились по праздникам!

А общедомовом чате в WhatsApp жильцы договаривались о покупке елки, призов, костюмов Деда Мороза и Снегурочки, о том, кто принесет игрушки и украшения. Праздник решили провести 19 декабря, потому что на следующих выходных все будут заняты предновогодней суетой.

- В этом году в наших домах организовали ОСИ и люди стали больше общаться друг с другом, вместе решать многие проблемы, появился свой денежный фонд, - рассказал председатель ОСИ дома № 10 по ул. Чкалова Евгений ГРЕБЕНЮК. - В этом году мы уже совместно проводили мероприятие на 1 июня, и в дальнейшем планируем порадовать детей в этот праздник.

ОСИ в этих домах появились недавно: в октябре в доме № 108/1 по ул. Маяковского и в ноябре в доме № 10 по ул. Чкалова. Ранее эти дома обслуживало ПКСК «Юность», которое затем переименовали в ТОО «СВ Комплект-79». С этой организацией жильцы сейчас судятся.

- Обслуживающая организация никакие праздники не организовывала, от них было сложно добиться даже каких-то минимальных удобств! Например, до вчерашнего дня у нас свет горел только возле трех подъездов из двенадцати, - отмечает Евгений. - Сейчас мы как раз делаем освещение, свет уже появился в десяти подъездах.

В прошлом году из-за карантинных мер в Костанае отменили многие предновогодние мероприятия и жители города так же сами создавали себе праздник.

Фото Андрея СКИБЫ