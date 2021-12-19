Новости

Какие здания будут отключать от электричества с 20-го по 24 декабря?

19 декабря 2021, 14:12 |  ЖКХ

Список адресов, где планово будут отключать электроэнергию с 20-го по 24 декабря, опубликовала служба IKomek на своей странице в Instagram. Света не будет с 10 часов утра до 17-19 часов вечера.