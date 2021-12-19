Средства предусмотрены в бюджете следующего года. В нем на эти цели заложено 12,1 млрд тенге, из которых большая часть – 10,4 млрд тенге – являются трансфертами республиканского бюджета.

- Должны быть завершены водоснабжение сел Троебратское, Сокол, Суворово Узункольского района, строительство водопровода в селах Аманкарагай Аулиекольского района и Красносельское района Б. Майлина, реконструкция разводящих сетей водопровода сел Карасу и Восток Карасуского района, водоснабжение сел Надеждинка, Владимировка, Московское Костанайского района, - перечислила большую часть проектов руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА.

Также запланированы реконструкция и строительство 10 объектов в сфере сельского водоснабжения. В их числе обустройство распределительных сетей и сооружений в селах Окраинка и Приреченка Денисовского района, Бестобе и Адаевка Камыстинского района, Михайловка, Архиповка и Степановка Мендыкаринского района.

- Просил бы ответить на вопрос относительно положения с водоснабжением поселка Тобол района Беимбета Майлина, где население летом получает воду по часам. Запланировано ли финансирование каких-либо мероприятий для исправления ситуации в рамках бюджета 2022-2024 годов? - спросил депутат областного маслихата Анатолий ЗЛОЙ.

По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ Даурена АСКАРОВА, запланировано строительство дополнительных очистных сооружений в поселке и магистрального водопровода.

- На 2022 год в бюджете предусмотрены расходы в сумме 16, 8 млн тенге – на проектно сметную документацию по указанным проектам, - сказал Аскаров. - После того, как ПСД будет готова и пройдет госэкспертизу, будем заявляться на строительно-монтажные работы.