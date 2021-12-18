Средства на это, а также на проведение экспертизы, разработку карт заложены в бюджете следующего года, проект которого депутаты уже утвердили. Работа касается городов области и районных центров.

- 95,4 млн тенге запланировано направить на начало разработки электронных карт городов Аркалыка, Житикары и Лисаковска, - доложила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА, - 26,1 млн тенге – на разработку генеральных планов райцентров Узунколь и Карасу.

Сумма в 2,7 млн тенге предназначена на проведение комплексной градостроительной экспертизы по проекту генерального плана города Тобыл с проектом детальной планировки.

Что касается сферы строительства, то в бюджете области предусмотрены 19,4 млрд тенге на возведение кредитного и арендного жилья, а также подведение к нему инженерных коммуникаций в таких микрорайонах Костаная, как Аэропорт, Береке, Кунай. Например, в Кунае намечено завершить строительство 18 домов и начать строить новые 11.