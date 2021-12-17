Глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова рассказала, почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, сообщает informburo.kz.

Фото с сайта s.inalmaty.kz

Несмотря на то, что "Спутник V" используют для вакцинации в десятках стран, Россия не признаёт ни один паспорт вакцинации, кроме своего, отметила она.

"Российская Федерация не признаёт ни один паспорт вакцинации, Казахстан не исключение. Это общий подход. Несмотря на то, что "Спутник V" поставляется более чем в 70 стран мира", – сказала в интервью Baigenews Айжан Есмагамбетова.

Казахстан ведёт переговоры по этому вопросу, обсуждается интеграция информационных систем, это длительный и сложный процесс, рассказала глава комитета.

По словам Айжан Есмагамбетовой, уже созданы две рабочие группы со стороны России и Казахстана. В них входят сотрудники профильных министерств. Интеграция информационных систем позволит Казахстанцам не только пересекать границу РФ но и свободно передвигаться внутри страны.