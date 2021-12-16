Со дня провозглашения независимости Казахстана на протяжении 30-ти лет ежегодно в Костанае проводится блиц-турнир по шахматам, посвященный этой дате.

Аким Костаная Кайрат Ахметов награждает победителя турнира на призы акима области, международного гроссмейстера Петра Костенко

Традиционный областной турнир по молниеносным шахматам впервые был проведен в 1992 году. Его инициатором стал вице-президент областной федерации шахмат Валерий Вишниченко, а участниками соревнований были ответственные работники органов управления всех уровней, прошедшие отборочные турниры в городах и районах области. Блиц-турнир решено было сделать открытым, к участию в нем допускались и сильнейшие шахматисты области. А первым победителем блиц-турнира в честь Дня независимости РК стал двукратный чемпион области Александр Гофман.

В последние годы соревнования проводятся на призы акима Костанайской области и стали самым массовым и самым престижным турниром по молниеносным шахматам. Об уровне турнира говорит и то, что его участниками становятся титулованные шахматисты, чемпионы Казахстана в своих возрастных группах.

В этом году в финале XXX областного блиц-турнира, организованного областной федерацией шахмат и прошедшего при поддержке областного филиала партии «Nur Otan» и областной детско-юношеской спортивной школы шахмат, приняли участие 32 шахматиста из Костаная, Лисаковска, Рудного, Карабалыкского и Сарыкольского районов. При этом 18 финалистов определились по результатам прошедших накануне отборочных соревнований, к которым допускались шахматисты не ниже второго спортивного разряда.

На открытии турнира его участников поздравили с главным национальным праздником Казахстана и стартом юбилейного блиц-турнира первый заместитель председателя Костанайского областного филиала партии «Nur Otan» Бибигуль Аккужина и вице-президент областной федерации шахмат Валерий Вишниченко, отметивший, что 30-летний юбилей независимости Казахстана является ярким символом масштабных исторических достижений народа нашей республики, создавшего впервые в своей истории государство современного типа.

- За прошедшие со дня обретения независимости годы наряду с несомненными достижениями в экономике, социальной сфере, в области внутренней и внешней политики, в Казахстане достигнуты выдающиеся результаты и в сфере спорта и здорового образа жизни, - отметил Вишниченко. - Успехи спортсменов республики, в том числе и костанайцев, на крупнейших международных соревнованиях создали новый образ Казахстана, как сильной и сплоченной спортивной нации.

Соревнования, проведение и призовой фонд которых составили 1 млн тенге, прошли по швейцарской системе в 11 туров. Наибольшее количество очко - десять - набрал международный гроссмейстер Петр Костенко, он оступился лишь один раз, проиграв в третьем туре костанайцу Ренату Медыбаеву. Костенко - четырехкратный чемпион Казахстана, накануне турнира он вернулся с очередного национального первенства, на котором занял 6-е место

От имени акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, являющегося президентом областной федерации шахмат, аким Костаная Кайрат Ахметов вручил Петру Костенко специальный кубок победителя турнира с символикой 30-летия Независимости Казахстана и сертификат на 200 тысяч тенге.

Призеры областного турнира по молниеносным шахматам, посвященного 30-летию Независимости Казахстана

Второе место занял 11-классник Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления Альрами Алдабергенов, серебряный призер чемпионата Казахстана в возрастной группе до 18 лет. Ему вручен сертификат на сумму 150 тысяч тенге.

Чингизхан Саржанов, выигравший в этом году онлайн-чемпионат Казахстана среди шахматистов до 18 лет, набрал 8, очков и стал бронзовым призером областного турнира, а также обладателем сертификата на сумму 130 тысяч тенге.

Всего на турнире определялись обладатели семи призовых мест. Места вслед за первой тройкой призеров заняли костанайцы чемпион области среди юношей до 12 лет Ансар Сергазин (7 очков), Ринат Медыбаев (7), Павел Юрков (6,5) и чемпион области среди юношей до 14 лет Жанали Избасар (6,5).

Кроме того, были награждены еще три участника турнира: чемпионка области среди девушек до 16 лет Айя Даушева, ставшая сильнейшей среди женщин, сильнейший самый молодой участник Есламиден Сергазин и сильнейший среди ветеранов Марал Сатаев.

Фото предоставлено шахматным клубом им. А. Г. Уфимцева