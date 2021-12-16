В среду, 15 декабря 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 57 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,13%. Днем ранее заболели 38 человек и темп прироста составлял 0,09%.

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15 декабря заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 14, г. Рудный -13, по 5 случаев в Федоровском районе и г. Лисаковск, в Житикаринском и Карабалыкском районах по 4 случая, в Аулиекольском и Костанайском районах - 3, в Мендыкаринском и районе Б. Майлина -2, в Денисовском и Камыстинском – по 1 случаю.

44 пациента обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 51 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 15 декабря 2021 г. зарегистрировано 40 935 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 185 человек, в том числе 175 за 15 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 343 290 человек(+104), вторым компонентом 324 118 (+448).