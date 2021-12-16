После полудня по местному времени в Алматы около сотни человек во главе с активистом Жанболатом Мамаем, лидером инициативной группы по созданию Демократической партии, пришли к памятнику жертвам Декабрьских событий 1986 года, сообщает Радио "Азаттык".

Митинг у монумента Независимости, организованный активистом Жанболатом Мамаем и его сторонниками. Алматы, 16 декабря 2021 года

Они прочитали молитву по людям, погибшим 35 лет назад во время выступления казахской молодежи против решения Кремля (протест остался в истории как Желтоксан), и по жертвам Жанаозенских событий 2011 года.

Затем они двинулись на площадь Республики. Участники акции считают, что отдавшие приказ стрелять в безоружных людей в нефтяном моногороде должны быть наказаны. «Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» — скандировали они.

Участники шествия дошли до монумента Независимости на площади. Там начались выступления.

— Сегодня День независимости. Но ценность этого дня уничтожена назарбаевской системой. В этот день 10 лет назад наши братья, сограждане, который вышли на мирный протест, оказались под градом пуль, их убили. Это печально. Это день, который никогда не будет забыт. Это не праздник, это день памяти тех, чья кровь пролилась, — сказал активист Ырысбек Токтасын.

Представители акимата и прокуратуры подошли к собравшимся, предупредив, что митинг не согласован с властями и является незаконным. Участники акции отказались прислушаться.

Полицейские на подступах к площади преграждают путь желающим присоединиться к митингу. Сотрудники полиции проверяют у журналистов служебные удостоверения, требуют показать содержимое сумок. Журналист Данияр Молдабеков, пишущий для англоязычного онлайн-издания Eurasianet.org, отмечает, что «ни в одном документе, регламентирующем работу журналистов, такого требования нет».

На площади Республики и в ближайших кварталах после 11 часов стал недоступен мобильный интернет. Азаттыку не удалось организовать прямую трансляцию.

На площади много сотрудников полиции. На прилегающих улицах припаркованы автозаки.