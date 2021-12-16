«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Радио "Азаттык"
После полудня по местному времени в Алматы около сотни человек во главе с активистом Жанболатом Мамаем, лидером инициативной группы по созданию Демократической партии, пришли к памятнику жертвам Декабрьских событий 1986 года, сообщает Радио "Азаттык".
Митинг у монумента Независимости, организованный активистом Жанболатом Мамаем и его сторонниками. Алматы, 16 декабря 2021 года
Они прочитали молитву по людям, погибшим 35 лет назад во время выступления казахской молодежи против решения Кремля (протест остался в истории как Желтоксан), и по жертвам Жанаозенских событий 2011 года.
Затем они двинулись на площадь Республики. Участники акции считают, что отдавшие приказ стрелять в безоружных людей в нефтяном моногороде должны быть наказаны. «Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» — скандировали они.
Участники шествия дошли до монумента Независимости на площади. Там начались выступления.
— Сегодня День независимости. Но ценность этого дня уничтожена назарбаевской системой. В этот день 10 лет назад наши братья, сограждане, который вышли на мирный протест, оказались под градом пуль, их убили. Это печально. Это день, который никогда не будет забыт. Это не праздник, это день памяти тех, чья кровь пролилась, — сказал активист Ырысбек Токтасын.
Представители акимата и прокуратуры подошли к собравшимся, предупредив, что митинг не согласован с властями и является незаконным. Участники акции отказались прислушаться.
Полицейские на подступах к площади преграждают путь желающим присоединиться к митингу. Сотрудники полиции проверяют у журналистов служебные удостоверения, требуют показать содержимое сумок. Журналист Данияр Молдабеков, пишущий для англоязычного онлайн-издания Eurasianet.org, отмечает, что «ни в одном документе, регламентирующем работу журналистов, такого требования нет».
На площади Республики и в ближайших кварталах после 11 часов стал недоступен мобильный интернет. Азаттыку не удалось организовать прямую трансляцию.
На площади много сотрудников полиции. На прилегающих улицах припаркованы автозаки.
- В декабре 1986 года советская власть силой подавила выступление казахской молодежи, выразившей протест против назначения руководителем республики ставленника Кремля Геннадия Колбина вместо отправленного в отставку Динмухамеда Кунаева, занимавшего должность первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана с 1964 года. Протесты были подавлены, сотни людей были исключены из высших учебных заведений, уволены с работы.
- 16 декабря 2011 года власти разогнали многомесячную забастовку нефтяников в городе Жанаозене Мангистауской области, открыв огонь по протестующим, которые требовали улучшить условия труда и повысить заработную плату. По официальным данным, жертвами Жанаозенских событий стали 17 человек, более сотни получили ранения. Местные жители и правозащитные организации убеждены, что погибших было намного больше.
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