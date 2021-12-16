На единовременные пенсионные выплаты теперь можно купить земельный участок, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов.

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"Друзья, продолжаем информировать вас об изменениях правил использования единовременных пенсионных выплат. К действующим целям использования ЕПВ добавилась новая цель. Теперь с помощью пенсионных излишков у вас появится возможность купить земельный участок. Целевое назначение земельного участка должно быть ИЖС или ЛПХ", - написал Акшанов.

Он подчеркнул, что нужно помнить о том, что в течение 24 месяцев на этом участке необходимо будет построить дом и предоставить в банк документы для подтверждения целевого назначения, а именно: акт ввода в эксплуатацию и справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках.

Отметим, сегодня у казахстанцев появилась возможность переводить свои единовременные пенсионные выплаты на свой депозит в "Отбасы банке" через онлайн-платформу enpf-otbasy.kz.