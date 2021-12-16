Костанайская область перешла из "желтой" зоны в "зеленую" по распространенности коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом свидетельствует матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 декабря 2021 года.

Согласно матрице, в "красной" зоне: ни одного региона.

В "желтой" зоне: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.