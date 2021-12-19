1 декабря 2021 года республиканские телеканалы начали показ фильма «Qazag: история золотого человека», продюсером и интервьюером которого выступил известный режиссер Оливер Стоун. Следует заметить, что фильм не о «золотом человеке», откопанном археологами в степях Казахстана. Это фильм о бывшем президенте республики - Назарбаеве.

Лично у меня фильм вызвал множество вопросов. Например, Елбасы говорит, что он не вмешивается в процесс руководства страной. Но когда Стоун резонно замечает, что Назарбаев сейчас фактически управляет национальной безопасностью, обороной и экономикой, то Нурсултану Абишевичу ничего не осталось, как согласиться с этим. «Если это способствует стабильности, развитию, авторитету, то почему нет?» - ответил Елбасы. Так вмешивается он в управление страной или фактически управляет?

Перед уходом Назарбаев до неприличия расширил полномочия Совета национальной безопасности и присвоил пожизненное руководство им. Так что он уверенно держит свою руку на руле страны. «Горе земле, которой правят многие», - говорил Александр Македонский. Ведь сейчас действующий президент не может назначать чиновников на высокопоставленные должности, не согласовав их кандидатуры с Советом безопасности (читай - с Елбасы). Потому на ключевых постах, начиная с премьер-министра и до областного акима, до сих пор находятся ставленники Назарбаева, которые и проводят в жизнь его указания.

Кто-то из древних философов заметил, что больше всех помнят тех, кто напоминает о себе. Елбасы делает это постоянно. Я уже не говорю о том, что его именем названо все возможное. Например, в июле 2021 года он напомнил о себе заявлением о плане открытия университета, работающего в направлении развития искусственного интеллекта. Настораживает, что Елбасы не предлагает, не рекомендует открыть университет. Он прямым текстом говорит: я планирую открыть. Не действующий президент, не Министерство образования и науки, а Назарбаев решает вопросы в системе образования. Зачем тогда лукавить, заявляя о своем неучастии в управлении страной? Если он будет финансировать деятельность этого университета за личный счет, то вопрос снимается.

То же со строительством у нас атомной электростанции. Опять Назарбаев заявляет, что станцию мы строить будем. Вызывает недоумение не сам вопрос строительства, а обоснование ее необходимости. По словам Назарбаева, станция нужна, так как через некоторое время мы ощутим недостаток электроэнергии. «На сегодня у нас избыток электроэнергии. Некуда девать», - заявил Елбасы. Откуда взял? Как раз перед этим все СМИ сообщали, что в южных регионах вводят веерные отключения электричества по причине дефицита электроэнергии.

А видеообращение Елбасы к участникам республиканского молодежного форума вообще вызывает массу вопросов. В нем Назарбаев заявил, что за 30 лет независимости мы построили процветающее государство. Ну что тут сказать? Если государство сузить до кучки олигархов, крупных чиновников и бизнесменов, да и семьи самого Елбасы, то тут не поспоришь - такое государство процветающим назвать можно. Они даже считают, что и земля начала вращаться лишь после того, как они взяли власть и разбогатели. А что делать основной массе народа, расположившегося на низшей ступеньке социальной лестницы? Ведь из всего «процветания» им достаются только букеты растущих цен на продукты питания и не только. Для них наступило время, лишенное устойчивости, надежности, определенности. О каком процветании речь, когда Токаев в это же время на очередном заседании Высшего совета по реформам прямо заявил, что главной проблемой социально-экономического развития является снижение темпов роста доходов населения и обострение существующего неравенства?

Вот и гадай после такого, процветаем мы или прозябаем.