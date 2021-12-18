Председатель Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Баубек ОРАЛГАМБЕТОВ на брифинге заявил, что на покупку космоснимков для мониторинга использования земель это ведомство ежегодно тратит 3 млрд тенге! При этом один качественный снимок земельного участка площадью 400 кв. м обходится бюджету в $400. То есть 1 кв. м обходится в $1.

Давайте считать. 400 кв. м - это всего-то 4 сотки земли. Это даже меньше половины площади сельского огорода под картошку. То есть государство тратит около 175 000 тенге, чтобы рассмотреть и проанализировать такую вот небольшую площадь.

А теперь представьте, что есть мелкое крестьянское хозяйство, у которого 1 000 га. Это 10 млн кв. м, соответственно, чтобы проанализировать эту площадь нужно 25 тысяч снимков, на которые бюджет потратит, например, $10 млн! Уже веселее, не правда ли?

Но для зерносеющих областей северного или центрального Казахстана тысяча гектаров - это вообще «пшик» с игольное ушко. Тут среднее хозяйство - минимум 10 000 га. А значит, и стоимость мониторинга этой площади обходится уже в $100 млн.

«Постойте, постойте!» - возразит внимательный читатель, тратят же 3 млрд тенге, а это по курсу на сегодня всего $6,9 млн. Признаться, мы и сами в растерянности. 3 млрд тенге - это снимки земли общей площадью 6,9 млн кв. м. Переводим их в гектары - это целых 690 га. Пф-ф… а разговоров-то было…

Возможно, журналисты не так передали слова главы комитета, либо спикер сам оговорился. Нельзя же, даже будучи гражданином Казахстана, поверить в то, что государство тратит 3 млрд тенге ежегодно на то, чтобы отслеживать возню мелкого фермера на его картофельном поле в 700 га?

Но это еще далеко не все. На самом деле эти 3 млрд тенге тратят на покупку услуг (условно говоря, покупку космоснимков) у национальной компании АО «Қазақстан Ғарыш Сапары». Из спортивного интереса мы полистали отчетность этой компании за 2020 год. В доходной части бюджета значатся 2,9 млрд тенге за оказание услуг упомянутому комитету. Еще около 173 млн тенге компания заработала на разработке документации и оказывая услуги навигации. Полагаем, 2,9 млрд тенге - именно те траты, о которых и говорил Оралгамбетов. Здесь, кстати, указаны доходы и от размещения 1 млрд тенге на депозите в банке. Это так, к слову.

Самое интересное - компания завершила 2020 год с убытком в 10 млрд тенге! Общий накопленный убыток, как сказано в аудиторском отчете, составляет почти 65 млрд тенге. Здесь кроется возможная разгадка немыслимой стоимости снимков. Спутники казахстанские, и вероятно, в стоимость снимков включена амортизация космических аппаратов. Получается, министерство просто-напросто подпитывает убыточного монстра, который из-за дороговизны своих услуг никому и не нужен?

На фоне огромных убытков руководство компании все-таки старается жить по средствам. Хорошим средствам. Согласно выписке из того же аудиторского отчета, членам правления (их на тот момент было четверо) начислено 111 млн тенге. Это примерно по 2,3 млн тенге на каждого ежемесячно. Если бы компания была частная, или приносила в бюджет хорошие дивиденды, вопросов бы не возникало.

А пока вы считаете, сколько ваших зарплат умещается в одной заработной плате члена правления АО «Қазақстан Ғарыш Сапары», традиционный тост. Теперь - за мощное развитие отечественной аэрокосмической отрасли: «Пока умы горят надеждой познать далекие миры, мы в топке космолетов наших сожжем последние штаны!»