Салют запустят в День независимости в Костанае
15 декабря 2021, 15:57 | Общество
Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил пресс-секретарь акима Костаная Самат ЖАНДИЛЬДИН. Праздничный фейерверк состоится в рамках мероприятий, посвященных 30-летию независимости Республики Казахстан.
Фото из архива "НГ"
Запустят салют на центральной площади уже завтра, 16 декабря, в 21.00.
- В целях соблюдения безопасности точка запуска фейерверков будет огорожена турникетами, - отметили в пресс-службе.
На вопрос "НГ", когда в Костанае установят новогоднюю елку, в пресс-службе ответили: скорее всего, после праздничных выходных.
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