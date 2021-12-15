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Салют запустят в День независимости в Костанае

15 декабря 2021, 15:57 |  Общество

Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил пресс-секретарь акима Костаная Самат ЖАНДИЛЬДИН. Праздничный фейерверк состоится в рамках мероприятий, посвященных 30-летию независимости Республики Казахстан.

Фото из архива "НГ"

Запустят салют на центральной площади уже завтра, 16 декабря, в 21.00.

- В целях соблюдения безопасности точка запуска фейерверков будет огорожена турникетами, - отметили в пресс-службе.

На вопрос "НГ", когда в Костанае установят новогоднюю елку, в пресс-службе ответили: скорее всего, после праздничных выходных.