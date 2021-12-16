Informburo.kz попытался разобраться, что происходит с ценами на рынке яиц.

Фото Informburo.kz

Куриное яйцо традиционно считается одним из самых доступных по стоимости высокобелковых продуктов. Однако на прилавках отечественных магазинов этот продукт дорожает с каждым днём. По данным Бюро национальной статистики, цены на яйца категории С1 (эта категория включена в список социально значимых продуктов питания) за последние пять лет поднялись почти на 200 тенге в среднем по Казахстану, а в отдельных регионах – ещё больше.

Как формируется цена

При этом изменение цены на яйца имеет яркий сезонный характер: с сентября по январь стоимость растёт, с июня по август – снижается. Однако летнее падение цен потом добирается с лихвой в зимний период, и отката назад уже не происходит, цены продолжают увеличиваться.

Данные Бюро национальной статистики

Глава Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко объясняет: цена растёт потому, что увеличивается себестоимость производства.

"Только за два года эти цены выросли практически в два раза. 60 тысяч тенге за тонну стоила пшеница в 2019 году, сейчас она стоит 125 тысяч. Растительное масло выросло в цене почти в три раза. Абсолютно все компоненты, из которых состоит комбикорм, напрямую влияют на себестоимость, и все они дорожают. Растёт цена на ГСМ, электроэнергию, увеличиваются расходы на фонд оплаты труда, потому что мы каждый год поднимаем зарплату сотрудникам", – пояснил он.

Пока шёл разговор, Божко получил уведомление об очередном повышении цен на газ. Газ также используется на птицефабриках для отопления птичников.

Со стороны государства отрасль субсидируется. Однако доля субсидий в себестоимости яиц сегодня составляет 3-5%. Размер субсидии составляет 1-1,5 тенге на единицу продукции.

"Если раньше субсидии были до трёх тенге на яйцо, и это занимало около 10% себестоимости, то сегодня субсидии составляют от 1 до 1,5 тенге, и это от 3 до 5% себестоимости. И это никак не влияет на итоговую себестоимость продукта. Если кто-то по итогам года получил 5% рентабельности, и это с учётом субсидий, мы считаем, что они очень хорошо закончили год", – подчеркнул Божко.

Средняя отпускная цена яиц с птицефабрики составляет 320 тенге за десяток категории С1. Как дальше формируется стоимость продукции по пути от фабрики до полки магазина? В первую очередь добавляются расходы на упаковку. Птицефабрики отпускают продукцию в оптовой упаковке – по 360 яиц в одной коробке. Расфасовка в лотки по 10,15, 20 штук добавляет к стоимости ещё 15-20%.

Прибавляются к цене и расходы дистрибьюции. У большинства птицефабрик нет собственных транспортных компаний, чтобы развозить продукцию по торговым точкам, поэтому поставкой яиц от фабрики до торговых сетей занимаются дистрибьюторские компании.

"Это не просто "купил – продал". Это компании, имеющие свои склады, свой транспорт, они собирают заявки от магазинов, занимаются упаковкой, забирают возврат из магазинов (испорченная или непроданная продукция). Это всё реальные расходы. Вот эти расходы дистрибьютора плюс его маржинальность – это ещё плюс 20% к стоимости", – объяснил Максим Божко.

Иногда в цепочку "производитель – дистрибьютор – магазин" добавляется оптовый покупатель, который занимается доставкой до дистрибьюторов в разных городах или районах.

И последний этап – наценка магазина. Размеры наценок отличаются в зависимости от размеров торговой точки: в крупной торговой сети цена будет ниже, в небольшом магазине возле дома – чуть выше.

По информации Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК), на сегодняшний день в 13 регионах действует 29 птицефабрик, занимающихся производством куриных яиц.

В регионах, не имеющих птицефабрик, яйца поступают с близлежащих регионов, к примеру, в Нур-Султан продукция поступает от ТОО "Казгер кус", ТОО "Курочка Ряба", ТОО "Ижевский" (Акмолинская область), ТОО "Жас канат 2006" (Костанайская область), ТОО "Караганды кус" (Карагандинская область), ТОО "Павлодар кус" (Павлодарская область). В Алматы яйца привозят от ТОО "Когер LTD", ТОО "Қазақстан құстары" (Алматинская область), ТОО "Аса даму" (Жамбылская область), ТОО "Караганды кус" (Карагандинская область), ТОО "Жас канат 2006" (Костанайская область). В Восточно-Казахстанскую область поставки идут от ТОО "Казгер кус" (Акмолинская область), ТОО "Когер LTD" (Алматинская область), а также из России. В Мангистаускую область поставка осуществляется через оптовых поставщиков.

Агентство осуществляет мониторинг цен на социально значимые продукты питания, в том числе яйца категории С1. По информации пресс-службы ведомства, сейчас проводится шесть расследований в отношении девяти птицефабрик, при этом четыре расследования назначены по признакам антиконкурентных согласованных действий, выразившихся в установлении и поддержании цен и совершённые повторно в течение года с момента вынесения уведомления антимонопольного органа. Расследования ведутся в отношении птицефабрик, действующих в Акмолинской (одна фабрика), Павлодарской (две фабрики), Северо-Казахстанской (две фабрики), Карагандинской (две птицефабрики) областях. Два расследования ведутся по признакам антиконкурентных согласованных действий в части установления и поддержания цен. Названия предприятий, а также детали не сообщаются, поскольку расследования ещё не завершены.

Сами производители региональную разницу в ценах объясняют, во-первых, транспортными расходами – в один регион доставка стоит дешевле, в другой – дороже. Кроме того, в удешевлении продуктов немалую роль играют акиматы: они через социально-предпринимательские корпорации могут заключать форвардные контракты с производителями по фиксированной цене.

Данные Бюро национальной статистики

Как можно решить проблему постоянного повышения цен

По словам Максима Божко, производители уже предложили правительству заменить в составе корзины социально значимых продуктов питания яйца категории С1 на С2. Примерно 20% производимых в стране яиц относится к категории С2. Этого объёма будет достаточно для обеспечения социально уязвимых категорий населения, и именно на эту категорию производители готовы зафиксировать цены сразу на год вперёд.

Есть и системное решение, при котором производители могут отказаться от субсидий на единицу продукции без ущерба для самих себя и с выгодой для потребителей внутри страны. Однако для этого нужны более серьёзные шаги со стороны государства. Первый шаг – это контроль импорта. В Казахстане в летнее время пятая часть потребляемых в стране яиц приходится на импортные, они создают давление на рынке.

"К примеру, в Канаде яичные производители работают только на внутренний рынок. У них запрещён импорт, они конкурируют только между собой. У них также нет и экспорта, и при этом производство яиц квотируется. То есть они не производят больше или меньше, чем нужно. У нас ситуация другая, рядом Россия, Беларусь, которые в любой момент могут привезти сколько угодно яиц и просто убить наш рынок. И мы ничего не можем с этим поделать. Но раз уж мы не можем закрыть границы, надо хотя бы это легализовать, чтобы всё яйцо заходило в Казахстан как положено – чтобы были все необходимые документы, чтобы это был легальный, а не "серый" импорт. Сегодня значительная часть к нам приходит именно по серой схеме", – объяснил Божко.

Второй шаг – это развитие экспорта. Яйца из Казахстана уже экспортируются в Афганистан, есть и потенциально большой рынок для экспорта продукции в Китай. Объём экспорта сейчас составляет порядка 10% от общего объёма производства, и это те излишки, которые не востребованы на внутреннем рынке. Предприятия могут экспортировать и больше без потерь для рынка Казахстана, причём речь идёт именно о тех периодах, когда внутри страны спрос на яйцо падает. "Таким образом отрегулируются эти всплески и падения цен. Надо открывать Китай, чтобы мы могли туда вывозить излишки", – считает глава ассоциации.

Третий шаг – развитие переработки. Излишки продукции можно перерабатывать в яичный порошок, который может стать и экспортным товаром. Однако для открытия таких производственных линий предприятиям также нужны дополнительные средства.

И четвёртый шаг – кредитование предприятий отрасли на пополнение оборотных средств. "Это одна из мер, которую предлагаем государству, чтобы мы могли в период снижения цен покупать запас кормов на полгода вперед. Собственных средств в таком объёме у фабрик нет, ни одна птицефабрика не зарабатывает столько, чтобы накопить необходимую для закупки про запас сумму. По нашим расчётам, нужно порядка 50 млрд тенге, чтобы купить корма на полгода вперёд. Это большая сумма, но это возвратные средства, это кредит", – уточнил Божко.

До тех пор, пока системные решения не будут приняты, предприятия отрасли просят вернуть прежний размер субсидий – до трёх тенге на единицу продукции.

В настоящее время государство выделяет 5 млрд тенге на субсидирование предприятий отрасли для производства продукции.

