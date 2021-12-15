Почти все они касались уточнения, включены ли в запланированное финансирование 2022 года те или иные конкретные районы, поселки, объекты. Сессия областного маслихата прошла сегодня, 15 декабря, и приняла бюджет единогласно. Кворум обеспечили 27 депутатов из 33.

Глава государства 2 декабря подписал Закон РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», так что значимые параметры финансирования для регионов уже определены.

На следующий год изъятия в областной бюджет от Костаная и Рудного определены в сумме 34 млрд 058 млн тенге. Примерно такую же сумму - 33,1 млрд тенге - составят субвенции из областной казны районам, а также Лисаковску и Аркалыку. Самый большой размер субвенции запланирован для Аулиекольского района - 3,5 млрд тенге.

Суммы субвенций и изъятий останутся неизменными в период действия трехлетнего бюджета, отметила в докладе руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНА.

- В целом бюджет области на 2022 год составит 363,9 млрд тенге, - сообщила она, - в том числе 133,5 млрд тенге - это субвенции в область республиканского бюджета, 115,9 млрд тенге - трансферты и кредиты республиканского бюджета, 102,7 млрд тенге - собственные доходы области, 11,8 млрд тенге - выпуск ценных бумаг.

В наступающем году 1,5 млрд тенге запланировано для подразделений департамента полиции, большая часть финансирования - 495,8 млн тенге - предназначена для приобретения автомобилей участковым инспекторам и патрульным, а 111 млн тенге - на приобретение стационарных комплексов «Автоураган». Департаменту по ЧС предложено направить 395,7 млн тенге, половина суммы - на покупку пожарных и оперативно-спасательных машин.

На развитие сферы здравоохранения будет направлено 5,8 млрд тенге, из них 1,5 млрд тенге - на оснащение поликлиник и больниц в Аркалыке, Рудном, Лисаковске, Костанае и поселке Качар, о состоянии поликлиники в котором недавно писала «НГ». 150 млн тенге предусмотрено на приобретение 20 медицинских автомобилей. А 151,5 млн тенге - на стипендии костанайским студентам, получающим медицинские специальности. Запланировано на 956,2 млн тенге провести 2 капитальных и 10 текущих ремонтов в медучреждениях Амангельдинского, Алтынсаринского, Камыстинского, Карабалыкского. Костанайского, Мендыкаринского районов и Костаная. Депутат Марат Кудайкулов уточнил, какая бюджетная заявка удовлетворена по Камыстинскому району.

- В Камыстинской районной больнице уже ремонтировали фасад и кровлю, - ответила Мусагазина, - на следующий год намечен ремонт на 245 млн тенге инфекционного, детского и операционного отделений.

По всем администраторам программ 911,6 млн тенге запланировано направить на разработку ПСД. В связи с чем депутат Мади ИХТИЛЯПОВ задал вопрос - учтено ли при этом стремительное удорожание строительных материалов. Не получится ли, что из-за несоответствия цен в проектах и в реальности позже строительство объектов подрядчиками будет тормозиться. Руководитель управления строительства Берик ТАНЖАРИКОВ ответил, что Комитет по делам строительства ежеквартально обновляет сборники сметных расчетов, это должно актуализировать цены.

- Область впервые приняла комплексный план воспроизводства леса. Финансирование работ по лесоразведению требует 1,2 млрд тенге на следующий год. Поступят ли эти деньги? - спросила депутат Гульмира КАПЕНОВА.

Докладчик ответила, что пока этих средств в бюджете не запланировано. Но на них можно рассчитывать при первом уточнении бюджета.