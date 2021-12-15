Уже завтра, 16 декабря, его путь проляжет через Большой мост. Раньше он ехал в Костанай из Заречного через Корейский мост.

На объявлениях, которые уже появились в автобусах, сообщается, что теперь движение будет осуществляться от магазина "Рассвет" через остановку "Мясокомбинат" к Центральному рынку. Далее автобус свернет на ул. Тауелсиздик к остановкам "Казахтелеком" и "Горотдел". Через Большой мост автобус выедет к остановке "5-й магазин", проедет по г. Тобыл, а затем приедет в Заречный.