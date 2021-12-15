Оптовая цена птицефабрик на яйца категории С1 снижена до 320 тенге за десяток без учёта розничной упаковки, передает Informburo.kz.

В костанайских супермаркетах 15 декабря цены на яйца категории C1 начиналичь от 410 тенге / Фото Галины КАТКОВОЙ

Достигнута договорённость о снижении цен на яйца отечественного производства. Об этом сообщил глава Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко на своей странице в Facebook.

"Птицеводческие хозяйства совместно с уполномоченными государственными органами провели совещания по недопущению роста цен на социально-значимые продовольственные товары, в ходе которых достигнута договорённость о снижении цен на куриное яйцо отечественного производства", – сообщил он.

В ноябре 2021 года оптовая цена птицефабрик на яйца категории С1 доходила до 370 тенге за десяток. Сейчас она снижена до 320 тенге за десяток (без учёта розничной упаковки).

"Реализацию яиц по сниженной цене птицефабрики начали в первой декаде декабря, и в настоящее время эта цена действует во всех регионах Казахстана", – отметил Максим Божко.

Несмотря на рост цен на кормовые компоненты (пшеница, ячмень, подсолнечный шрот и растительное масло) от 50 до 100% и рост производственной себестоимости яйца, птицефабрики принимают меры по снижению цены реализации за счёт наращивания поголовья, рассказал глава ассоциации.

"В настоящее время Минсельхоз разрабатывает меры по поддержке отечественных птицефабрик для удешевления стоимости продукции и обеспечения внутренней потребности населения страны", – сообщил он.