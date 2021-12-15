Итоги проекта "Городская инициатива" объявили вечером 14 декабря в актовом зале учебного центра АО "ССГПО". Из более сотни идей по благоустройству Рудного отобрали 27. Онлайн-голосованием горожане выбрали 17. На реализацию ERG выделяет 100 млн тенге - от 3,5 млн до 6,5 млн тенге на победившую заявку, в зависимости от ее сложности.

Азамат Искаков и Александр Макаренко

- "Городская инициатива" - это инструмент выработки городской политики, при которой граждане напрямую определяют, какие и где должны появиться объекты общественной инфраструктуры, - отметил заместитель акима Рудного Азамат ИСКАКОВ. - Проект был запущен в качестве пилотного проекта в Хромтау, теперь он распространился на моногорода Аксу и Рудный. Победителей определили всеобщим городским голосованием. За 30 дней проголосовал 2 541 человек - это 2,3% от общего числа жителей Рудного. В результате отобраны 17 проектов на общую сумму 97,14 млн тенге. Проекты реализуют в 2022 году. Результаты проекта "Городская инициатива" показали, что жители Рудного готовы принимать участие в улучшении родного города. Искренне благодарю и поздравляю всех авторов, неравнодушных граждан, которые не побоялись взять на себя ответственность! Со стороны акимата мы готовы пообещать дальнейшую поддержку авторам проекта.

В целом "Городская инициатива" очень похожа на проект акимата "Бюджет народного участия", который реализуется в Костанае за счет государства. Схож тем, что большинство победивших заявок - о том, как построить детские и спортивные площадки во дворах многоэтажек. Некоторые авторы через "Городскую инициативу" даже пытались решить проблему уличного освещения в своем дворе.

Однако, по словам организаторов, есть и отличия.

- Нужно учитывать специфику моногородов, которые "висят" на бюджете крупных предприятий, - объясняет руководитель проектного центра "Городской инициативы" Юрий КАЛЮЖНЫЙ. - Большие предприятия создали город, они его и содержат. Мы же понимаем, что так повелось еще со времен СССР, когда все было народным. Дело в том, что наше государство с проектом "Бюджет народного участия" подтормаживало. Есть принципиальная разница - когда акимат объявляет конкурс, у него, как правило, отсутствует команда, которая напрямую контактирует с жителями, с другими службами. А мы всю эту техническую работу взяли на себя. Если просто сделать объявление и чиновник будет ждать, что к нему упадет сотня заявок, то так это не работает. Людям нужно объяснять - каждому показывать ,что и как делать. Я подходил к авторам и спрашивал: "Вы патриот?". Мне отвечали положительно. Тогда я говорил: "Вам всё нравится в вашем дворе, городе? Посмотрите внимательно и придумайте что-то, что вам, вашим детям и внукам улучшит жизнь".

Калюжный пообещал лично проконтролировать реализацию каждого победившего проекта. Следить за качеством реализации идей будут и их авторы.

Виталий КОНОПЕЛЬКО предложил установить детскую площадку возле дома № 53 по ул. 50 лет Октября, в поддержку поступило 150 голосов

- Я работаю ведущим инженером на шахте Соколовская, - рассказал он "НГ. - О "Городской инициативе" услышал по радио. Решил поучаствовать. В этом дворе, помимо моего дома, находятся еще два. Местная площадка есть, но она в плачевном состоянии. Поле пустует. У меня ребенок, у моих друзей дети. Собрались командой и подали заявку. Первоначально нас обучали коллеги из Башкирского центра. Мы составили план работ, расписали смету. По положению закупкой материалов и поиском подрядчика будет заниматься акимат. От нас требовалось только качественно оценить работы, узнать, что хотят видеть во дворе жители ближайших домов. Мы даже подписи в поддержку инициативы собрали. У нас будет в целом стандартная площадка: карусели, качели, спортинвентарь.

Слесарь-ремонтник участка обжига АО "ССГПО" Иван ЖИГУЛИН предложил создать прогулочную зону типа "Лесопарк" возле медцентра "Евразия" и восстановить архитектурный памятник "Алексеевская стоянка". Обе идеи победили.

- Я больше половины жизни живу в Рудном, о "Городской инициативе" узнал через рассылку по корпоративной почте, - говорит Иван. - Очень сложно было придумать проект, потому что бюджет не позволяет сделать что-то масштабное. Я взял пример с российскими памятниками - мы сделаем оградку, ставим информационную табличку в виде памятника из бетона и плит, тем самым показывая, что именно здесь историческое место. Да, памятник расположен между гаражами и старым пляжем. Мы рассчитываем, что у нас будет набережная и народ будет рядом прогуливаться.

Алексеевская стоянка не раз попадала в заголовки СМИ - то на ее территории неизвестные оставляли строительный мусор, то вели незаконные раскопки. В акимате Рудного тоже обещали установить там камеры видеонаблюдения и облагородить территорию, но дальше обещаний дело не сдвинулось.

Самый амбициозный проект - у индивидуального предпринимателя Ильи СТРУЛЕВА. Его идея в том, чтобы в Парке культуры и отдыха появилась набережная. На это ERG потратит почти 6 млн тенге.

- Мы хотим расчистить территорию возле реки Тобол, возле лодочной станции, там даже есть старая лестница, которая ведет к реке, - пояснил Струлёв. - Так как средства ограничены, хотим сделать небольшую дорожку, по которой смогут гулять люди. Лестницу мы восстановим, рядом поставим скамейки, снаряды для занятия спортом. Смета еще будет дорабатываться, думаю, у нас всё получится. Всё, что там хаотично растёт, мы уберём.

10 проигравших проектов в акимате Рудного обещают не забыть и попробовать выполнить за счет городского бюджета. Их авторов тоже наградили грамотами. Учитель истории колледжа технологий и сервиса Данир ШАЯХМЕТОВ предлагал установить в городе малую архитектурную форму "Герои труда" на пересечении улиц Дзержинского и Горького.

- Это проект в будущее, это должна быть аллея, - считает Шаяхметов. - Я не проиграл, я свою миссию выполнил и обозначил проблему. В Рудном 10 героев социалистического труда проживали, из них 8 - работники ССГПО. Память о ветеранах города, которые его создавали, должна быть сохранена. У нас уже была такая архитектурная форма. Я хотел на ней обозначить фамилии героев, а дальше уже можно каждому предприятию посадить деревья и сделать в Рудном новую аллею, посвященную нашим землякам.

Представитель ERG Александр МАКАРЕНКО сообщил "НГ", что проект реализуется вне рамок социальных обязательств компании.

- Ранее мы уже проводили похожий конкурс, он назывался "Город ERG", тогда в нем участвовали только работники предприятия, - пояснил он. - Сейчас мы выходим на новый уровень, участвовать могли все желающие. Работы будут выполнены в рамках меморандума о сотрудничестве между ERG и акиматом Рудного.

Какие проекты "Городской инициативы" прошли отбор