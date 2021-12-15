На детские площадки, набережную и памятник - В Рудном объявили победителей проекта "Городская инициатива"
Георгий ГОВОРОВ
Итоги проекта "Городская инициатива" объявили вечером 14 декабря в актовом зале учебного центра АО "ССГПО". Из более сотни идей по благоустройству Рудного отобрали 27. Онлайн-голосованием горожане выбрали 17. На реализацию ERG выделяет 100 млн тенге - от 3,5 млн до 6,5 млн тенге на победившую заявку, в зависимости от ее сложности.
Азамат Искаков и Александр Макаренко
- "Городская инициатива" - это инструмент выработки городской политики, при которой граждане напрямую определяют, какие и где должны появиться объекты общественной инфраструктуры, - отметил заместитель акима Рудного Азамат ИСКАКОВ. - Проект был запущен в качестве пилотного проекта в Хромтау, теперь он распространился на моногорода Аксу и Рудный. Победителей определили всеобщим городским голосованием. За 30 дней проголосовал 2 541 человек - это 2,3% от общего числа жителей Рудного. В результате отобраны 17 проектов на общую сумму 97,14 млн тенге. Проекты реализуют в 2022 году. Результаты проекта "Городская инициатива" показали, что жители Рудного готовы принимать участие в улучшении родного города. Искренне благодарю и поздравляю всех авторов, неравнодушных граждан, которые не побоялись взять на себя ответственность! Со стороны акимата мы готовы пообещать дальнейшую поддержку авторам проекта.
В целом "Городская инициатива" очень похожа на проект акимата "Бюджет народного участия", который реализуется в Костанае за счет государства. Схож тем, что большинство победивших заявок - о том, как построить детские и спортивные площадки во дворах многоэтажек. Некоторые авторы через "Городскую инициативу" даже пытались решить проблему уличного освещения в своем дворе.
Однако, по словам организаторов, есть и отличия.
- Нужно учитывать специфику моногородов, которые "висят" на бюджете крупных предприятий, - объясняет руководитель проектного центра "Городской инициативы" Юрий КАЛЮЖНЫЙ. - Большие предприятия создали город, они его и содержат. Мы же понимаем, что так повелось еще со времен СССР, когда все было народным. Дело в том, что наше государство с проектом "Бюджет народного участия" подтормаживало. Есть принципиальная разница - когда акимат объявляет конкурс, у него, как правило, отсутствует команда, которая напрямую контактирует с жителями, с другими службами. А мы всю эту техническую работу взяли на себя. Если просто сделать объявление и чиновник будет ждать, что к нему упадет сотня заявок, то так это не работает. Людям нужно объяснять - каждому показывать ,что и как делать. Я подходил к авторам и спрашивал: "Вы патриот?". Мне отвечали положительно. Тогда я говорил: "Вам всё нравится в вашем дворе, городе? Посмотрите внимательно и придумайте что-то, что вам, вашим детям и внукам улучшит жизнь".
Калюжный пообещал лично проконтролировать реализацию каждого победившего проекта. Следить за качеством реализации идей будут и их авторы.
Виталий КОНОПЕЛЬКО предложил установить детскую площадку возле дома № 53 по ул. 50 лет Октября, в поддержку поступило 150 голосов
- Я работаю ведущим инженером на шахте Соколовская, - рассказал он "НГ. - О "Городской инициативе" услышал по радио. Решил поучаствовать. В этом дворе, помимо моего дома, находятся еще два. Местная площадка есть, но она в плачевном состоянии. Поле пустует. У меня ребенок, у моих друзей дети. Собрались командой и подали заявку. Первоначально нас обучали коллеги из Башкирского центра. Мы составили план работ, расписали смету. По положению закупкой материалов и поиском подрядчика будет заниматься акимат. От нас требовалось только качественно оценить работы, узнать, что хотят видеть во дворе жители ближайших домов. Мы даже подписи в поддержку инициативы собрали. У нас будет в целом стандартная площадка: карусели, качели, спортинвентарь.
Слесарь-ремонтник участка обжига АО "ССГПО" Иван ЖИГУЛИН предложил создать прогулочную зону типа "Лесопарк" возле медцентра "Евразия" и восстановить архитектурный памятник "Алексеевская стоянка". Обе идеи победили.
- Я больше половины жизни живу в Рудном, о "Городской инициативе" узнал через рассылку по корпоративной почте, - говорит Иван. - Очень сложно было придумать проект, потому что бюджет не позволяет сделать что-то масштабное. Я взял пример с российскими памятниками - мы сделаем оградку, ставим информационную табличку в виде памятника из бетона и плит, тем самым показывая, что именно здесь историческое место. Да, памятник расположен между гаражами и старым пляжем. Мы рассчитываем, что у нас будет набережная и народ будет рядом прогуливаться.
Алексеевская стоянка не раз попадала в заголовки СМИ - то на ее территории неизвестные оставляли строительный мусор, то вели незаконные раскопки. В акимате Рудного тоже обещали установить там камеры видеонаблюдения и облагородить территорию, но дальше обещаний дело не сдвинулось.
Самый амбициозный проект - у индивидуального предпринимателя Ильи СТРУЛЕВА. Его идея в том, чтобы в Парке культуры и отдыха появилась набережная. На это ERG потратит почти 6 млн тенге.
- Мы хотим расчистить территорию возле реки Тобол, возле лодочной станции, там даже есть старая лестница, которая ведет к реке, - пояснил Струлёв. - Так как средства ограничены, хотим сделать небольшую дорожку, по которой смогут гулять люди. Лестницу мы восстановим, рядом поставим скамейки, снаряды для занятия спортом. Смета еще будет дорабатываться, думаю, у нас всё получится. Всё, что там хаотично растёт, мы уберём.
10 проигравших проектов в акимате Рудного обещают не забыть и попробовать выполнить за счет городского бюджета. Их авторов тоже наградили грамотами. Учитель истории колледжа технологий и сервиса Данир ШАЯХМЕТОВ предлагал установить в городе малую архитектурную форму "Герои труда" на пересечении улиц Дзержинского и Горького.
- Это проект в будущее, это должна быть аллея, - считает Шаяхметов. - Я не проиграл, я свою миссию выполнил и обозначил проблему. В Рудном 10 героев социалистического труда проживали, из них 8 - работники ССГПО. Память о ветеранах города, которые его создавали, должна быть сохранена. У нас уже была такая архитектурная форма. Я хотел на ней обозначить фамилии героев, а дальше уже можно каждому предприятию посадить деревья и сделать в Рудном новую аллею, посвященную нашим землякам.
Представитель ERG Александр МАКАРЕНКО сообщил "НГ", что проект реализуется вне рамок социальных обязательств компании.
- Ранее мы уже проводили похожий конкурс, он назывался "Город ERG", тогда в нем участвовали только работники предприятия, - пояснил он. - Сейчас мы выходим на новый уровень, участвовать могли все желающие. Работы будут выполнены в рамках меморандума о сотрудничестве между ERG и акиматом Рудного.
Какие проекты "Городской инициативы" прошли отбор
|
Наименование проекта
|
Адрес места реализации
|
Количество голосов
|
Оценочная стоимость, в тенге
|
Обустройство набережной
|
ул. Парковая, Городской Парк культуры и отдыха
|
372
|
5 973 419,00
|
Спортивная площадка для детей и подростков
|
ул. 50 лет Октября, 104
|
196
|
5 944 485,00
|
Мини–футбольная площадка
|
ул. 50 лет Октября, 104
|
195
|
5 974 204,00
|
Приобретение и установка футбольного поля
|
ул. Сандригайло, 60
|
181
|
6 508 194,58
|
Строительство детской площадки
|
ул. 50 лет Октября, 53
|
150
|
5 708 209,22
|
Создание прогулочной зоны типа «Лесопарк»
|
возле Медицинского центра «Евразия»
|
132
|
5 797 438,00
|
Приобретение и установка детской спортивной площадки
|
Дворовая территория домов №№ 22, 24, 26, 28 по ул. Франко
|
131
|
5 965 230,00
|
Ремонт и благоустройство автомобильных дорог, съездов, проездов и парковочных мест
|
ул. Сандригайло, д. 60
|
118
|
3 591 905,00
|
Устройство мини-футбольной площадки
|
ул. П. Корчагина, 114, 126
|
112
|
5 975 745,00
|
Приобретение и установка детской спортивной площадки
|
Дворовая территория ул. П. Корчагина, 105, 107, 109 и пр. Комсомольский, 3, 5, 9, 11
|
105
|
5 855 010,00
|
Строительство детской площадки
|
пр. Космонавтов, 3, 5, 7
|
103
|
5 995 751,00
|
Приобретение и установка детской спортивной игровой площадки
|
ул. Франко, 24.
|
92
|
5 842 786,55
|
Благоустройство участка 20 микрорайона
|
ул. П. Корчагина, 110, 112, 116, 118, 114, 122
|
90
|
5 810 334,00
|
Строительство спортивной площадки для мини футбола
|
6 микрорайон, пустырь на пересечении улиц Казак-тили и Арман
|
90
|
5 803 691,00
|
Приобретение и установка футбольного поля
|
13 микрорайон, площадка между домами пр. Комсомольский, 3, 5, 9 и ул. П. Корчагина, 107, 109.
|
80
|
5 877 072,00
|
Восстановление архитектурного памятника «Алексеевская стоянка»
|
Район старого пляжа
|
78
|
5 821 971,00
|
Площадка для выгула и дрессировки собак
|
ул. Сандригайло, 20 микрорайон
|
68
|
5 393 886,00
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