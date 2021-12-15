В Щучинске прошел чемпионат Республики Казахстан по боксу среди женщин, по результатам которого будут отобраны кандидаты в национальную сборную для участия в марте 2022 года в чемпионате мира в Турции.

Надежда Рябец (вторая слева на пьедестале) подтвердила звание сильнейшей в Казахстане в своей весовой категории / Фото kfb.kz

Впервые в истории победители и призеры определялись в 12 весовых категориях. В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменок, представлявших 11 областей и три города республиканского значения: Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

За награды чемпионата страны и места в национальной сборной вели борьбу все сильнейшие представительницы бокса республики, среди которых все чемпионки первенства Азии этого года в Дубае, призеры Олимпийских и Азиатских игр, экс-чемпионки мира. Техническим делегатом на чемпионате Казахстана, организованном Казахстанской федерации бокса, был костанайский рефери, судья международной категории АИБА «3 звезды» Узбек Казин.

Костанайскую область на республиканском женском боксерском форуме представляли пять спортсменок. На счету сборной Костанайской области три медали, в том числе одна золотая и две бронзовые.

Наибольшего успеха добилась участница XXXII летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония) Надежда Рябец, завоевавшая чемпионский титул в весовой категории до 75 кг. Выиграв в полуфинале у спортсменки из Алматы Макпал Ерболат, воспитанница Романа Миничкина в бою за «золото» встретилась с бронзовым призером Олимпиады 2012 года в Лондоне, заслуженным мастером спорта из столицы Казахстана Мариной Вольновой и одержала победу над более титулованной спортсменкой.

Бронзовым призером в весовой категории до 57 кг стала Владислава Кухта, уступившая в полуфинале Андже Садвакасовой из Павлодарской области.

Бронзовый призер чемпионата Казахстана по боксу Владислава Кухта (справа) / Фото kfb.kz

Обладательницей еще одной бронзовой медали стала Анастасия Баязитова, выступавшая в весовой категории до 81 кг. В четвертьфинале она одержала победу над Молдир Базарбаевой из Акмолинской области, а в полуфинале уступила мастеру спорта международного класса Фаризе Шолтай из Шымкента, которая в итоге стала чемпионкой Казахстана.

Две другие костанайские спортсменки уступили в стартовых поединках в своих весовых категориях будущим бронзовым призерам чемпионата. Элина Зарипова (до 60 кг) не смогла пройти Адину Калдыбай из Жамбылской области, а Акниет Махмутова (до 70 кг) проиграла Акмарал Шамшиденовой из Атырауской области раздельным решением судей - 2:3.

В общекомандном зачете сильнейшей стала сборная Нур-Султана, в составе которой чемпионские титулы завоевали Римма Волосенко (до 60 кг), начинавшая заниматься боксом в Костанае под руководством Николая Когатько, Аида Абикеева (до 63 кг) и Валентина Хальзова (до 70 кг). Также по три чемпионских титула завоевали ставшие вторыми в командном зачете сборная Алматы, в составе которой отличились Алуа Балкыбекова (до 48 кг), Назым Кызайбай (до 50 кг) и Дарига Шакимова (до 66 кг), и команда Шымкента, «золото» которой, кроме Шолтай, принесли Жайна Шекербекова (до 52 кг) Дина Исламбекова (свыше 81 кг). Еще две чемпионки Казахстана представляли Акмолинскую область Дина Жоламан (до 54 кг) и Карина Ибрагимова (до 57 кг).