В Нур-Султане, на площадке велотрека «Сарыарка», в рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги прошел четвертый в этом сезоне матч между баскетбольными клубами «Астана» и «Тобол».

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото nbf.kz

Костанайские баскетболисты трижды уступали в предыдущих встречах, причем дважды с трехзначным счетом в активе действующего чемпиона Казахстана (50:100 и 54:94 - дома и 48:107 - в гостях).

Начало четвертого очного поединка прошло в очень упорной борьбе. Если в предыдущем матче к середине первой четверти столичные баскетболисты вели в счете с преимуществом в 18 очков (20:2), то после тех же самых пяти минут игрового времени в повторном поединке хозяева опережали костанайцев всего на одно очко - 11:10. При этом практически половина из этих очков была набрана командами при исполнении штрафных бросков. Но до конца четверти фавориты матча все же смогли немного оторваться от соперника - 22:16.

Однако к середине второй десятиминутки хозяева уже вели с двойным преимуществом в счете - 44:21 и до конца четверти позволили гостям отличиться всего лишь один раз, уйдя на перерыв безоговорочным лидером - 60:23.

Третий игровой отрезок стал для гостей самым результативным, костанайцы набрали в нем 21 очко. Но при этом мяч в их корзине оказывался в полтора раза чаще, а итог четверти - 32:21. И перед заключительной десятиминуткой столичные баскетболисты были в четырех точных бросках от очередных 100 набранных очков - 92:44.

В последней четверти гостям удалось поразить кольцо «Астаны» лишь после того, как соперник дошел до трехзначного счета - 100:45. А произошло это через пять минут с момента ее старта. За последние пять минут игрового времени костанайцам удалось набрать немногим больше - три очка, а финальный свисток зафиксировал очередную крупную победу столичного клуба - 112:49 (22:16, 38:7, 32:21, 20:5).

Рустам Валиев (№12) против американского защитника-«невидимки» «Астаны» Джейлена Бэрфорда, играющего под №0 / Фото nbf.kz

В составе «Тобол» лучшим был Антон Быков набравший больше половины всех очков команды - 23, а также совершивший 14 подборов и 2 перехвата. По восемь очков на счету капитана команда Шаима Куанова и Рустама Валиева.

Еще больше отставший от первой тройки после этого поражения «Тобол» следующую двухматчевую серию игр проведет на своей площадке, где его соперниками 18 и 19 декабря станут «Барсы Атырау», которые у себя дома дважды переиграли костанайских баскетболистов 90:84 и 94:79.



