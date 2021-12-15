Житель дома № 12 в 11-м микрорайоне Лисаковска прислал "НГ" видеозапись, на которой, по их мнению, зафиксировано нарушение правил парковки - черная Skoda Rapid стоит напротив входа в подъезд и мешает проходу в здание.

По словам автора письма, автомобиль принадлежит судье судья городского суда Нурлану Агибаеву - это подтверждает распечатка из МПС Лисаковска по номеру машины.

В МПС Лисаковска подтвердили, что этот автомобиль принадлежит Нурлану Агибаеву

На второй видеозаписи этот же автомобиль стоит возле здания Лисаковского горсуда.

Автор письма сообщает, что жильцы обращались к Агибаеву с просьбой переставить автомобиль, но тот просьбу не выполнил. Вызывали участкового - тоже без результата. Причем места на парковке возле дома достаточно - недавно там провели реконструкцию.

"НГ" обратилась в пресс-службу областного суда с просьбой прокомментировать ситуацию.

- Указанный автомобиль действительно принадлежит судье Лисаковского городского суда Нурлану Агибаеву, - подтвердила пресс-секретарь Костанайского областного суда Зауре ЕДИКОВА. - В данном доме он проживает более семи лет и никаких конфликтных ситуаций с соседями и, в частности, по поводу парковки автомобиля, у него никогда не возникало. Свой автомобиль возле подъезда он паркует редко. Также стоит отметить, что возле подъезда стоят и другие автомобили - то есть на видео можно заметить, что и другие соседи паркуются на том же месте.