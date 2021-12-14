13 декабря 2021 года в Костанайской области зарегистрировано всего 14 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,03%. Днем ранее в регионе было 60 заболевших при темпе прироста 0,14%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 7, Костанайском район - 3, Федоровском район – 2, по 1 случаю в Амангельдинском и Аулиекольском районах.

13 пациентов обследованы по самообращению, 1 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 14 с симптомами заболевания, 0 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 13 декабря 2021 г. зарегистрировано 40 840 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 39 757 человек, в тиом числе 6 за 13 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 342 948 (+241) человек, вторым компонентом 323 332 (+425).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 12 декабря в регионе не выявлено заболевших коронавирусной пневмонией, летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.



По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 511 человек.



По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (141) и КВИ- (38) в регионе - 179 человек.