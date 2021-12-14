Еркебулана Файзулаева, управлявшего автомобилем «Chevrolet», 27 ноября на перекрестке улиц Баймагамбетова и Амангельды остановил сотрудник полиции. Полицейский потребовал от Файзулаева пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, но руководитель ГКП проходить освидетельствование отказался.

Фото из архива "НГ"

На заседании специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная 28 ноября Файзулаев этот факт подтвердил. Пояснил, что так как он был в алкогольном опьянении, то посчитал, что нет необходимости проходить медицинское свидетельствование, и просил его строго не наказывать.

Суд признал руководителя ГКП виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 613 КРКобАП, и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток, с лишением права управления транспортным средством сроком на 8 лет.

Постановление суда уже вступило в законную силу.