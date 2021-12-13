Повышение тарифа на услуги водоснабжения обсудили сегодня, 13 декабря, на общественных слушаниях в ГКП «Костанай-Су», которые прошли в смешанном формате: руководство предприятия общалось с представителями ДКРЕМ онлайн, но в кабинете присутствовали 5 потребителей.

И. о. директора ГКП «Костанай-Су» Салимжан ДОСУМОВ рассказал о причинах изменения тарифа:

- Во-первых, это изменение стоимости стратегических товаров, так уже утверждены тарифы энергетической отрасли на 2021-2025 годы. Также это изменение ставок налогов, изменение ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет, увеличение налоговой нагрузки в связи с увеличением стоимости основных средств. Также можно выделить утверждение инвестиционной программы на 2022-2026 годы. Вообще рост стоимости и количества активов связан с выполнением инвестпрограмм за 2016-2021 годы.

Из отчета стало известно, что протяженность сетей водоснабжения, которые обслуживает ГКП, за 5 лет увеличилась на 125 км, а сетей водоотведения - на 106 км.

- Тарифные сметы формируются на основании необходимых затрат по регулируемым услугам на 2022-2026 годы. В эту структуру входят амортизация, погашение займов ЕБРР и «Нурлы Жол», электроэнергия, ГСМ, налоги, платежи в бюджет и страхование, затраты на коммунальные услуги и услуги связи, - пояснил Досумов. - Всего проект затрат по инвестпрограмме с 2022-го по 2026 год составляет 5 млрд 913 млн 465 тыс. тенге. Цель программы - повышение надежности системы водоснабжения и водоотведения. Для этого необходимо выполнить капитальный ремонт этих систем, заменить изношенное оборудование и спецтехнику.

ГКП планирует приобрести комбинированную машину КО-560 Maxima, колесный экскаватор Doosan DX-190, городской пассажирский автобус ПАЗ-32053 для перевозки рабочих бригад на аварийно-восстановительные и ремонтные работы и другую технику.

Руководство «Костанай-Су» обратилось в ДКРЕМ в конце августа, но предложение рассмотрели только спустя предусмотренные законом 90 дней.

- Какой тариф для населения вы планируете ввести на 2022 год? - спросил руководитель ДКРЕМ Костанайской области Руслан ГАСАНОВ.

- Среднеотпускной тариф может увеличиться на 10%, - ответил Досумов.

- О повышении тарифа для населения пока говорить рано. Мы изучим ваше обращение, сверим расчеты и примем решение, - сообщил Гасанов. - Также мы сделаем все возможное, чтобы тариф на воду для населения не вырос. Тариф на водоснабжение сейчас составляет 68,36 тенге за 1 куб. м без НДС, проектируемый - 75,2 тенге. На водоотведение - 54,96 тенге за 1 куб. м без НДС, проектируемый - 60,46 тенге. Их повышение возможно не более чем на 10%.

Если тариф повысят, он начнет действовать с марта 2022 года.

Вопросов и предложений присутствующие на слушаниях озвучивать не стали.