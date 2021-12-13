Подозреваемые днем высматривали животных, а ночью отстреливали. Затем там же разделывали туши, а мясо сбывали в магазинах или через скупщиков, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- Часть обратившихся в полицию граждан находили остатки своего скота с признаками огнестрела, - сообщили в пресс-службе. - Спецоперация осложнялась тем, что кражи совершались с вольного выпаса, неохраняемых территорий. В одном из фактов, злоумышленники похитили двух баранов прямо с надворной пристройки. Установлены и задержаны 5 участников группы.

Полиция уже доказала три факта скотокрадства на территории Амангельдинского района и три факта в Аркалыке. Общая сумма ущерба составила более 5 млн тенге.

В ходе обыска у одного из подозреваемых изъли незарегистрированное гладкоствольное оружие марки «ИЖ-12» и патроны к нему. Назначена баллистическая экспертиза.

- В рамках досудебного расследования продолжается установление причастности подозреваемых к совершению аналогичных преступлений, - отметили в полиции.

В этом году владельцам вернули 155 голов скота по раскрытым и оконченным уголовным делам. В ходе поисковых мероприятий найден ушедший скот по 91 факту (сумма восстановленного ущерба более 90 млн тенге).

За нарушение Правил выпаса сельскохозяйственных животных к административной ответственности привлечено 3 841 лицо (ст. 408 КоАП РК).

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО