Жители областного центра переживают, что в их доме произошла утечка, а газовая служба не торопится приехать и проверить, что же произошло. Однако, если вы вчера почувствовали запах газа, то с большей вероятностью никакой утечки нет.

Еще утром 11 декабря служба IKomek разместила в своем аккаунте в Instagram сообщение, в котором предупреждала костанайцев о проведении профилактических работ на газораспределительной станции города.

"В связи с проведением профилактических работ на газораспределительной станции города возможен запах газа при использовании газовых приборов. Просим сохранять спокойствие. При наличии запаха необходимо перекрыть кран и проветрить помещение. При сохранении запаха осуществить вызов аварийной бригады "104", - говорится в сообщении.

В службе Ikomek также отметили, что аварийная газовая служба усилена дополнительным транспортом и все заявки будут проверены специалистами.