Этот сервис доступен уже в 13 аэропортах страны, передает Informburo.kz.

Аэропорт Костаная / Фото из архива "НГ"

К списку городов, в аэропорту которых можно использовать цифровое удостоверение личности, добавились Усть-Каменогорск, Семей и Костанай, сообщает Комитет гражданской авиации.

"В аэропортах Усть-Каменогорска, Семея и Костаная появилась возможность предъявить цифровое удостоверение личности через приложение eGov Mobile для подтверждения личных данных. Ранее такая услуга стала доступной в аэропортах Нур-Султана, Алматы, Актобе, Шымкента, Туркестана, Актау, Атырау, Тараза, Петропавловска и Караганды", – говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, пользователю, авторизованному в eGov mobile, необходимо войти в сервис "Цифровые документы" и выбрать из списка удостоверение личности. На стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполетного досмотра необходимо показать экран смартфона с QR-кодом, сгенерированным в сервисе.

Возможность использовать цифровое удостоверение личности на внутренних рейсах появилась у казахстанцев благодаря совместным усилиям по интеграции систем Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Комитета гражданской авиации, АО "Авиационная администрация Казахстана", авиакомпаний и аэропортов Республики Казахстан и АО "Национальные Информационные Технологии".

Сервис цифровых документов функционирует в пилотном режиме, и перелеты по цифровым документам доступны только между указанными городами. Пассажирам, которые планируют воспользоваться сервисом в вышеупомянутых аэропортах, на время пилота проекта рекомендуется иметь при себе и оригинал удостоверения личности.