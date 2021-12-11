Ревакцинация препаратом Pfizer не даст возможность казахстанцам свободно въезжать в страны Западной Европы и Северной Америки. Поскольку человек, ревакцинированный препаратом Pfizer, не будет считаться вакцинированным им, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Информацию корреспонденту подтвердила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

"Да, информация верная (Pfizer не даст казахстанцам свободного въезда в западные страны. - Прим.), но не нужно путать понятия "вакцинация" и "ревакцинация", так как это совершено разные понятия. Вакцинация преследует иную цель – в первую очередь защититься от риска заболевания коронавирусной инфекцией, а также от риска тяжелого течения и летального исхода, и только потом вакцинация дает возможность свободно передвигаться, но требования к условиям въезда зависят от признания вакцин той или иной страны. Детали необходимо выяснять в посольствах стран въезда", - сообщила Есмагамбетова.

Как добавили в пресс-службе Минздрава, позже невакцинированные казахстанцы смогут платно получить обе дозы нового препарата.

"Только тогда будет (возможность свободного въезда в страны Западной Европы и Северной Америки). Если речь идет о полной вакцинации, когда будет доступна платная вакцина Pfizer, можно получить оба компонента. При этом не стоит забывать, что у казахстанцев есть возможность бесплатно ревакцинироваться", - сообщили в пресс-службе ведомства.

О стоимости препарата пока не известно, добавили в ведомстве.