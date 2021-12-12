В редакцию продолжают поступать письма, адресованные Деду Морозу.

Письма приходят разные, в основном в списке желанных подарков игрушки, велосипеды, санки, телефоны, планшеты, ноутбуки. Но иногда встречаются особенные желания.

Неожиданно было увидеть в детском послании Деду Морозу желание иметь термоноски. Только не подумайте, что это пустой каприз. Зимняя рыбалка - дело серьёзное и подхода требует основательного. 8-летний Абылай ходит на рыбалку с папой, успешно ловит рыбу, но термоноски нужного ему 38-го размера найти непросто. А его сестрёнка Амина ещё мала, чтобы ходить на рыбалку - ей всего 4 года, но рыбки ей очень нравятся и она хочет заводную рыбку для купания в ванне.

Кто не мечтал в детстве о том, чтобы иметь дома такие кухонные приборы, с помощью которых можно себе в любой момент приготовить вкусный молочный коктейль или сладкую вату? Не говорите, что не мечтали. Все мечтали. Но пока таких желаний не было в посланиях Деду Морозу. И вот такое письмо пришло.

В большой семье Адамян четверо детей: 12-летняя Арэвик, 8-летняя Элина, 7-летняя Диана и маленький Тигран, которому 1 год и 2 месяца. Дети дружные и желание у них одно на всех. Они хотят небольшой аппарат для сладкой ваты. Мы знаем, что есть такие небольшие домашние аппараты, которые недорого стоят. Вдруг найдётся помощник новогоднего волшебника, который сможет найти это чудо техники в нашем городе?

Самое необычное и самое доброе желание прозвучало в письме Нурии. Девочке всего 6 лет, она пока еще пишет печатными буквами. Но о себе не думает, а думает о животных, которым холодно суровой зимой. И очень хочет, чтобы люди были добрее и помогли кормом бездомышам.

Напоминаем - самые интересные или трогательные письма Деду Морозу мы будем публиковать, хотя все послания, конечно, разместить на сайте и в соцсетях "Нашей Газеты" не получится. Но ни одно письмо не останется непрочтённым.

Если вы желаете стать помощником Деда Мороза, обращайтесь в редакцию Нашей Газеты, детские мечты ждут исполнения.

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