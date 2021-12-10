Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам ЕАЭС создать совместное производство микрочипов для машиностроительной отрасли, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Глава государства отметил, что беспрецедентный спрос на цифровую продукцию и электронные услуги продолжается третий год подряд. При этом, по его словам, идет борьба не только за эксклюзивные и инновационно-технологические решения, но и за элементарные цифровые расходные материалы.

"Уже сегодня на мировом рынке машиностроения наблюдаются системные сбои ввиду нехватки микрочипов и компьютерных элементов. Машиностроительные отрасли наших стран не являются исключением.

Предлагается поручить нашим правительствам при содействии научно-исследовательских институтов проработать вопрос реализации совместных кооперационных проектов по производству микрочипов и компьютерных элементов для машиностроительной отрасли", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он пояснил, что требуется создать производственную базу, которая позволит удовлетворить в полном объеме потребности предприятий, а в дальнейшем наладить и экспорт.