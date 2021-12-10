Требования к раздельному сбору отходов по всему Казахстану утвердило Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, передает Tengrinews.kz.

Фото:gov.kz

В приказе исполняющего обязанности министра Ахметжана Примкулова все отходы поделены на две фракции:

"мокрая" - состоит из пищевых отходов, органики, смешанных отходов и отходов, по характеру и составу схожих с отходами домашних хозяйств;

"сухая" фракция, которая состоит из бумаги, картона, металла, пластика и стекла.

Согласно приказу, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы должны провести конкурс по определению участников рынка ТБО, осуществляющих сбор и транспортировку мусора, организовать контейнеры для раздельного сбора, провести разъяснительную и информационную работу с населением

по раздельному сбору отходов и другие мероприятия.

В документе сообщается, что опасные отходы, такие как электронное и электрическое оборудование, ртутьсодержащие отходы, батарейки, аккумуляторы и прочие опасные компоненты, собираются раздельно и передаются на восстановление специализированным организациям.

В контейнерах для мусора будет запрещено складывать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, а также отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, повредить контейнеры или мусоровозы.

Строительные отходы также, согласно приказу, подлежат обязательному отделению от других видов отходов непосредственно на строительной площадке или в специальном месте, организованном местными исполнительными органами.

"Лица независимо от форм собственности и вида деятельности при использовании централизованной системы обеспечивают разделение образующихся отходов по видам или группам в соответствии с созданными в рамках централизованной системы условиями для раздельного сбора отходов в конкретном населенном пункте или его составной части", - говорится в приказе.

Приказ вводится в действие с 19 декабря 2021 года.

С полным текстом можно ознакомиться здесь.