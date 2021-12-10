Об этом сегодня, 10 декабря, сообщили на традиционном брифинге по итогам вакцинации. По данным заместителя руководителя управления здравоохранения Анжелы БЕКСУЛТАНОВОЙ, в области провакцинированы 351 100, что составляет 67,7%.

- С 22 ноября в области началась активная ревакцинация населения, - рассказала Бексултанова. - На данный момент ревакцинация проводится инактивированными вакцинами через 6 месяцев после вакцинации двумя компонентами. Вакцина Pfizer пока поступила только для вакцинации беременных, кормящих мам и подростков. Для ревакцинации данная вакцина не поступала.

По словам Бексултановой, Pfizer уже вакцинировались 2 300 подростков, 450 кормящих мам и 51 беременная женщина. Всего для бесплатной вакцинации определенных категорий поступило 35 100 доз Pfizer. Около 500 человек, по данным на 6 декабря, желают привиться Pfizer платно.

- Сколько будет стоить вакцина и когда она поступит для платной вакцинации, пока неизвестно, - уточнила Бексултанова. - Но запись желающих на платную прививку уже ведется в поликлиниках № 1 и № 4 Костаная и в поликлинике № 2 Рудного.

По данным заместителя руководителя ДСЭК Юрия Севостьянова, коронавирусную инфекцию в области перенесли 40 638 человек, из них 4346 - дети до 14 лет.

В данный момент коронавирус обнаружен у 18 беременных, 6 из них находится в реанимации, одна в критическом состоянии.

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