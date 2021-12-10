Около 500 жителей Костанайской области готовы платно вакцинироваться Pfizer
Ольга ЛИХОГРАЙ
Об этом сегодня, 10 декабря, сообщили на традиционном брифинге по итогам вакцинации. По данным заместителя руководителя управления здравоохранения Анжелы БЕКСУЛТАНОВОЙ, в области провакцинированы 351 100, что составляет 67,7%.
- С 22 ноября в области началась активная ревакцинация населения, - рассказала Бексултанова. - На данный момент ревакцинация проводится инактивированными вакцинами через 6 месяцев после вакцинации двумя компонентами. Вакцина Pfizer пока поступила только для вакцинации беременных, кормящих мам и подростков. Для ревакцинации данная вакцина не поступала.
По словам Бексултановой, Pfizer уже вакцинировались 2 300 подростков, 450 кормящих мам и 51 беременная женщина. Всего для бесплатной вакцинации определенных категорий поступило 35 100 доз Pfizer. Около 500 человек, по данным на 6 декабря, желают привиться Pfizer платно.
- Сколько будет стоить вакцина и когда она поступит для платной вакцинации, пока неизвестно, - уточнила Бексултанова. - Но запись желающих на платную прививку уже ведется в поликлиниках № 1 и № 4 Костаная и в поликлинике № 2 Рудного.
По данным заместителя руководителя ДСЭК Юрия Севостьянова, коронавирусную инфекцию в области перенесли 40 638 человек, из них 4346 - дети до 14 лет.
В данный момент коронавирус обнаружен у 18 беременных, 6 из них находится в реанимации, одна в критическом состоянии.
Фото РСК
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