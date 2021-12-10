Срок передачи информации от банков в кредитное бюро сократят, скорее всего, в ближайшие месяцы, сообщил представитель финрегулятора, передает Informburo.kz.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка рассматривает возможность для внесения изменений в кредитную историю граждан в кратчайшие сроки, сообщил главный специалист управления внешних коммуникаций Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Дмитрий Акмаев.

В ноябре 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть предложение члена НСОД о сокращении срока передачи информации от банков в кредитное бюро до одного рабочего дня.

"Такая необходимость действительно есть, потому что мы видим факты, когда один и тот же человек мог в течение короткого времени оформить несколько кредитов. Это негативно сказывалось на его собственном финансовом состоянии, потому что есть такое понятие, как коэффициент долговой нагрузки, который не должен превышать 50% от совокупных поступлений, то есть совокупного заработка человека из всех источников. При этом, если человек взял кредиты в нескольких местах, то у него коэффициент может вырасти, и создаются проблемы для самого заёмщика", – сообщил Дмитрий Акмаев.

По его словам, с учётом фактов мошенничества, которые хоть и сократились, но тем не менее остаются, срок передачи информации в кредитное бюро будет сокращён, "скорее всего, это будет в ближайшие несколько месяцев".

"Сейчас такой срок установлен исходя из того, что помимо крупных банков, у которых есть большие IT-мощности, которые могут себе позволить ежечасные обновления, есть довольно много микрокредитных организаций, ломбардов, мощности которых не всегда позволяют им постоянно быть на связи с кредитным бюро и в режиме онлайн обновлять кредитную историю. Сейчас этот вопрос на обсуждении с рынком. И как только будет какое-то компромиссное решение выработано, как только рынок признает, что он вот таким образом может осуществлять срок передачи информации в Кредитное бюро, то полагаю, что какие-то изменения будут внесены", – сказал представитель АРРФР.

По добавил, что пока сложно сказать, какие именно изменения будут внесены в НПА.

"Опять же, это вопрос рыночный, мы не можем всех зарегулировать и сказать ультимативно: "всё, сокращайте". Мы понимаем, что по тем или иным причинам, физически они не смогут это сделать", – отметил Дмитрий Акмаев.