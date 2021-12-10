И хоть численность нарушителей по Казахстану в целом за этот год сократилась, 2 из 5 правонарушений, совершённых учащимися в РК — тяжкие или особо тяжкие. Об этом сообщает аналитический портал finprom.kz.

За период с января по октябрь 2021 года уголовные правонарушения в Казахстане совершили 818 учащихся. В том числе 68 человек совершили уголовные проступки, 750 человек — уголовные преступления (350 преступлений отнесли к средней тяжести, 293 — к тяжким преступлениям, 71 — к небольшой тяжести, 36 — к особо тяжким преступлениям).

В аналогичном периоде 2020-го учащиеся совершили 1,2 тыс уголовных правонарушений, это минус 39% за год.

Тройку регионов с наибольшой численностью учащихся, совершивших уголовные правонарушения, возглавила Костанайская область: 111 человек, это на 4,7% больше, чем годом ранее. Среди антилидеров также оказались Восточно-Казахстанская (77 человек, минус 31,9% за год) и Карагандинская (75 человек, минус 2,6% за год) области.

Меньше всего проблемных учащихся наблюдается в Кызылординской области: 16 человек, минус 36% за год.

Среди учащихся, совершивших уголовные правонарушения, численность обучающихся в школах, гимназиях и лицеях сократилась на 37,5% за год, до 265 человек, обучающихся в профессиональных технических училищах и колледжах — на 29,5%, до 446 человек, обучающихся в вузах — на 34,7%, до 96 человек.

Ранее zakon.kz сообщал, что депутат сената Ахылбек Куришбаев обеспокоен ситуацией в казахстанских вузах. По словам депутата, в Казахстане ежегодно привлекают к уголовной ответственности около 1,5 тыс студентов колледжей и университетов, и это не считая многочисленных фактов административных правонарушений. В 2020 году 4207 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет были взяты на учёт за употребление наркотических веществ, среди них были и студенты.