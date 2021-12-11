Министерство труда и социальной защиты РК внесло изменения в соответствующий приказ. Разбираемся, какие нововведения вскоре вступят в силу, сообщает Informburo.kz.
№1. Какие доходы физического лица не включаются в совокупный доход
Список таких доходов обширный. Ознакомиться с ним можно ниже.
№2. Каких членов семьи учитывают при исчислении совокупного дохода
При исчислении совокупного дохода семьи учитываются лица, входящие в состав семьи в соответствии со статьей 4 Закона "О государственной адресной социальной помощи", зарегистрированные по месту жительства в пределах одного населённого пункта, за исключением:
- лиц, находящихся на полном государственном обеспечении;
- лиц, находящихся на срочной воинской службе;
- лиц, находящихся в местах лишения свободы, на принудительном лечении.
Факт совместного проживания не требуется:
- трудоспособным членам семьи, осуществляющим трудовую деятельность, вне места жительства семьи;
- детям, обучающимся в интернатных организациях, кроме находящихся на полном государственном обеспечении, а также обучающимся по очной форме обучения в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования РК, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста).
Состав семьи, претендующей на получение адресной социальной помощи, учитывается на момент обращения за адресной социальной помощью.
При исчислении совокупного дохода семьи, в составе которой в расчётном периоде произошли изменения, доходы прибывшего члена семьи учитываются с даты прибытия. При выбытии в расчётном периоде члена семьи совокупный доход семьи исчисляется с даты выбытия за вычетом среднедушевого дохода, приходящегося на выбывшего члена семьи.
В состав семьи включаются дети, проживающие в семье и имеющие регистрацию в другом населённом пункте по месту обучения в организациях среднего образования в связи с отсутствием по месту жительства семьи организации образования такого уровня.
№3. Какие доходы семьи учитываются при исчислении совокупного дохода
В обновлённом приказе изменён подпункт 2 пункта 16. Теперь он выглядит так:
При исчислении совокупного дохода семьи учитываются доходы, полученные в виде социальных выплат, а именно:
- все виды пенсионных выплат, компенсационные выплаты к ним, назначаемые в порядке, установленном Законом РК от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан";
- государственные социальные пособия по инвалидности, по случаю потери кормильца, кроме государственного социального пособия по инвалидности детям-инвалидам до семи лет и государственного социального пособия по инвалидности детям-инвалидам с семи до восемнадцати лет первой, второй, третьей групп;
- специальные государственные пособия, кроме специального государственного пособия детям-инвалидам до семи лет и специального государственного пособия детям-инвалидам с семи до восемнадцати лет первой, второй, третьей групп;
- государственные специальные пособия лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, а также на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда или на работах с вредными и тяжелыми условиями труда;
- социальные выплаты из государственного фонда социального страхования, кроме социальной выплаты на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения или единовременной социальной выплаты на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий;
- государственные пособия по уходу за ребенком по достижению им одного года;
- возмещение затрат на обучение детей-инвалидов, обучающихся на дому;
- пособие опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
- выплата на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям;
- государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида (детей-инвалидов);
- пособия по социальному обеспечению за счет средств работодателя;
- ежемесячное пожизненное содержание судье, пребывающему в отставке;
- гарантии государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции;
- ежемесячное государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста);
- стипендии, в том числе государственная именная и именная стипендии, выплачиваемые интернам, магистрантам, докторантам, слушателям резидентуры и другим слушателям учебных заведений независимо от источника финансирования;
- материальная (социальная) помощь на проезд во внутригородском общественном транспорте, оказываемая за счет средств местных бюджетов за исключением помощи, предоставляемой в рамках гарантированного социального пакета для детей из малообеспеченных семей;
- стоимость натуральных видов помощи, предоставляемой в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также сумма, выплачиваемая взамен этой помощи, кроме продуктово-бытовых наборов, предоставляемых на период действия чрезвычайного положения или ограничительных мероприятий, а также сумма, выплачиваемая взамен этой помощи;
- надбавки и доплаты ко всем видам выплат, установленных законодательными актами Республики Казахстан, органами местного государственного управления, учреждениями и организациями.