Министерство труда и социальной защиты РК внесло изменения в соответствующий приказ. Разбираемся, какие нововведения вскоре вступят в силу, сообщает Informburo.kz.

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Изменения внесли в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 июля 2009 года № 237-п "Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи". Опубликован он 9 декабря, а значит изменения вступят в законную силу через 10 дней. Полезно знать о нововведениях в законодательстве о социальном обеспечении, чтобы уметь защищать свои права.

Список таких доходов обширный. Ознакомиться с ним можно ниже.

№2. Каких членов семьи учитывают при исчислении совокупного дохода

При исчислении совокупного дохода семьи учитываются лица, входящие в состав семьи в соответствии со статьей 4 Закона "О государственной адресной социальной помощи", зарегистрированные по месту жительства в пределах одного населённого пункта, за исключением:

лиц, находящихся на полном государственном обеспечении;

лиц, находящихся на срочной воинской службе;

лиц, находящихся в местах лишения свободы, на принудительном лечении.

Факт совместного проживания не требуется:

трудоспособным членам семьи, осуществляющим трудовую деятельность, вне места жительства семьи;

детям, обучающимся в интернатных организациях, кроме находящихся на полном государственном обеспечении, а также обучающимся по очной форме обучения в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования РК, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста).

Состав семьи, претендующей на получение адресной социальной помощи, учитывается на момент обращения за адресной социальной помощью.

При исчислении совокупного дохода семьи, в составе которой в расчётном периоде произошли изменения, доходы прибывшего члена семьи учитываются с даты прибытия. При выбытии в расчётном периоде члена семьи совокупный доход семьи исчисляется с даты выбытия за вычетом среднедушевого дохода, приходящегося на выбывшего члена семьи.

В состав семьи включаются дети, проживающие в семье и имеющие регистрацию в другом населённом пункте по месту обучения в организациях среднего образования в связи с отсутствием по месту жительства семьи организации образования такого уровня.