Председатель Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов назвал несколько примеров коррупционных схем и хищений субсидий в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Он отметил, что в сфере сельского хозяйства зарегистрировано 960 преступлений, более половины из них приходится на хищение субсидий. По словам главы Антикора, анализ вскрыл вопиющие факты бесконтрольного использования бюджетных средств, многочисленные коррупционные схемы и способы хищения субсидий.

"Есть такая программа - паспорт №4 "субсидирование обводнения пастбищ". На нее выделено за 5 лет более 80 миллиардов тенге. Это инвестиционные субсидии, где до 80 процентов возмещаются затраты на бурение скважин, установку солнечных панелей для водонасосов и дизельных генераторов. Здесь повсеместно выявлены хищения путем: фиктивной поставки оборудования, субсидирования фермеров, не подпадающих под критерии, завышения в 2-3 раза стоимости оборудования", - сказал Ахметжанов на брифинге СЦК.

Кроме того, он заявил о преступлениях среди работников Национального аграрного научного центра при Минсельхозе. Центр администрирует базу идентификации сельскохозяйственных животных, которая предназначена для учета поголовья скота, и ее данные используются при получении субсидий.

"Работники НАНОЦ фальсифицировали данные, за что получали на системной основе незаконные вознаграждения. Более того, они сами создают коррупционные схемы. В Актюбинской области выявлена преступная группа, возглавляемая работником этого центра, который через ИП, оформленные на родственников, организовал хищение при поставке солнечных панелей. Он сам выходил на фермеров, вводил их в заблуждение, сам от них оформлял заявки и финансовые документы. Дальше сам же вносил изменения в систему. При этом цена на оборудование завышалась в два-три раза, а разница уходила ему в карман", - добавил глава Антикоррупционной службы.

По его словам, при обыске у подозреваемого обнаружено более 400 флешек с ЭЦП фермеров и черная бухгалтерия, указывающая на получение им незаконных доходов в сумме более 300 миллионов тенге.

"Примерно половина субсидий по этой программе, то есть 40 миллиардов, ушли на ветер. Нами зафиксированы факты, когда солнечные панели валяются в упаковке без дела, используются на совсем другие бытовые нужды. В целом такие факты выявлены в целом ряде областей - Туркестанской, Атырауской, Жамбылской и других. При этом удивляет полное равнодушие и отсутствие контроля со стороны акимов. Раз это совершено не сотрудниками акиматов, то как будто их это не касается. Хотя это бюджет области, следовательно, страдает экономика и население их регионов", - отметил Марат Ахметжанов.

Ранее Марат Ахметжанов озвучил коррупционные схемы, используемые в сфере сельского хозяйства Казахстана. Он отметил, что за последние 5 лет в сфере сельского хозяйства зарегистрировано 960 преступлений. К уголовной ответственности привлечено 450 лиц. Для хищения субсидий из года в год используются одни и те же схемы, но их причины и условия не выяснялись.