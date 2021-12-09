Чемпионат Казахстана по спортивной борьбе грэпплинг ассоциации United World Wrestling среди мужчин, женщин и ветеранов проходил 2-7 декабря в Нур-Султане. Боролись грэпплеры в двух разделах: ги (в кимоно) и но ги (без кимоно).

Адлан Мадаев - чемпион Казахстана по грэпплингу UWW в весе 77 кг

Бескомпромиссные и эффектные схватки показали Адлан МАДАЕВ (77 кг) и Азамат САРБАСОВ (84 кг). При этом в двух финалах и двух разделах Адлан одержал победу болевыми приёмами.

Азамат Сарбасов - чемпион РК по грэпплингу в весе 84 кг

- В финале в но ги выиграл болевым приёмом «рычагом колена» спортсмена из Акмолинской области, - рассказал чемпион Казахстана по грэпплингу Адлан Мадаев.

А в борьбе за первое место, но уже в кимоно, Мадаев душит участника чемпионата мира из Караганды. Все поединки костанайский тренер Мадаев провел уверенно, демонстрируя динамичную и скоростную борьбу, и второй год подряд стал чемпионом страны.

Словно катком по своим соперникам прошёл и Азамат Сарбасов в разделе но ги, став чемпионом РК

– В финале но ги выиграл со счётом 16:0 ввиду явного преимущества, - сообщил Азамат.

Сарбасову не хватило лишь одного балла, чтобы взять второе золото в разделе ги.

Президент Ассоциации грэплинга РК Канат Алин и Мурат Бермухамбетов (справа)



- В рамках чемпионата прошёл ежегодный конгресс Ассоциации грэпплинга РК, в которой Костанайской области вручили номинацию «Федерация года». Руководителем федерации является Айдарбек Асанович Ходжаназаров, - подытожил старший тренер Костанайской области по грэпплингу UWW Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ.

Сборная Костанайской области

Сам Бермухамбетов получил номинацию «Тренер года».

В общекомандном зачёте Костанайская область стала лучшей и заняла первое место, серебро досталось хозяевам турнира из Нур-Султана, бронзу взяла команда Карагандинской области.

Жанат Кулесов (слева) стал серебряным призёром чемпионата РК дважды

Также в копилку нашей области свой вклад внесли:

Асемгуль Темирханова, 71 кг - 1 место ги и но ги

Асель Кабдыгалымова, 90 кг - 1 место но ги, 3 место ги

Кристина Журабекова, 53 кг - 1 место но ги

Калдыгуль Бекет, 71 кг - 2 место но ги, 3 место ги

Ерлан Танирбергенов, 62 кг - 3 место но ги

Талгат Жиентаев, 130 кг - 3 место но ги

Евгений Плеханов, 100 кг - 3 место ги

Валихан Ахметов, 84 кг - 3 место но ги (ветераны)

Жанат Кулесов, 66 кг - 2 место но ги, 2 место ги (ветераны)

Олег Семёнов, 84 кг - 3 место но ги (ветераны)

Евгений Плеханов (второй справа) занял 3 место чемпионата РК

Калдыгуль Бекет (справа) завоевала бронзу

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области