Сборная Костанайской области стала лучшей на чемпионате РК по грэпплингу UWW
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Чемпионат Казахстана по спортивной борьбе грэпплинг ассоциации United World Wrestling среди мужчин, женщин и ветеранов проходил 2-7 декабря в Нур-Султане. Боролись грэпплеры в двух разделах: ги (в кимоно) и но ги (без кимоно).
Адлан Мадаев - чемпион Казахстана по грэпплингу UWW в весе 77 кг
Бескомпромиссные и эффектные схватки показали Адлан МАДАЕВ (77 кг) и Азамат САРБАСОВ (84 кг). При этом в двух финалах и двух разделах Адлан одержал победу болевыми приёмами.
Азамат Сарбасов - чемпион РК по грэпплингу в весе 84 кг
- В финале в но ги выиграл болевым приёмом «рычагом колена» спортсмена из Акмолинской области, - рассказал чемпион Казахстана по грэпплингу Адлан Мадаев.
А в борьбе за первое место, но уже в кимоно, Мадаев душит участника чемпионата мира из Караганды. Все поединки костанайский тренер Мадаев провел уверенно, демонстрируя динамичную и скоростную борьбу, и второй год подряд стал чемпионом страны.
Словно катком по своим соперникам прошёл и Азамат Сарбасов в разделе но ги, став чемпионом РК
– В финале но ги выиграл со счётом 16:0 ввиду явного преимущества, - сообщил Азамат.
Сарбасову не хватило лишь одного балла, чтобы взять второе золото в разделе ги.
Президент Ассоциации грэплинга РК Канат Алин и Мурат Бермухамбетов (справа)
- В рамках чемпионата прошёл ежегодный конгресс Ассоциации грэпплинга РК, в которой Костанайской области вручили номинацию «Федерация года». Руководителем федерации является Айдарбек Асанович Ходжаназаров, - подытожил старший тренер Костанайской области по грэпплингу UWW Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ.
Сборная Костанайской области
Сам Бермухамбетов получил номинацию «Тренер года».
В общекомандном зачёте Костанайская область стала лучшей и заняла первое место, серебро досталось хозяевам турнира из Нур-Султана, бронзу взяла команда Карагандинской области.
Жанат Кулесов (слева) стал серебряным призёром чемпионата РК дважды
Также в копилку нашей области свой вклад внесли:
Асемгуль Темирханова, 71 кг - 1 место ги и но ги
Асель Кабдыгалымова, 90 кг - 1 место но ги, 3 место ги
Кристина Журабекова, 53 кг - 1 место но ги
Калдыгуль Бекет, 71 кг - 2 место но ги, 3 место ги
Ерлан Танирбергенов, 62 кг - 3 место но ги
Талгат Жиентаев, 130 кг - 3 место но ги
Евгений Плеханов, 100 кг - 3 место ги
Валихан Ахметов, 84 кг - 3 место но ги (ветераны)
Жанат Кулесов, 66 кг - 2 место но ги, 2 место ги (ветераны)
Олег Семёнов, 84 кг - 3 место но ги (ветераны)
Евгений Плеханов (второй справа) занял 3 место чемпионата РК
Калдыгуль Бекет (справа) завоевала бронзу
Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области
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