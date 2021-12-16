В ноябре 2021 года, выступая на заседании «Астана Клуб - 2021» (как это его еще не переименовали?) первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в радужных красках рассказал о достижениях страны за годы независимости. Оказывается, чего мы только не достигли. Остановлюсь на двух моментах.

Назарбаев заявил, что уровень жизни казахстанцев приблизился к европейскому. Если взять семью самого Елбасы, то это бесспорно. Я бы сказал, что там уровень даже превышен - таких особняков в Лондоне большинство европейцев позволить себе не могут. А вот о том, какая жизнь у основной массы простого народа, говорит наша же статистика. Согласно ее данным, в 2021 году показатель уровня бедности в стране ухудшился. Среди всех домохозяйств в Казахстане доля бедных, имеющих доход ниже прожиточного минимума (34,3 тысячи тенге), составила 4,5% в первом квартале текущего года. В прошлом году за тот же период данный показатель был равен 4%. Однако за 2020-2025 годы в Казахстане прогнозируется некоторое увеличение числа людей с состоянием более $30 млн. А, по данным Всемирного банка, в 2020 году число казахстанцев, оказавшихся за чертой бедности, увеличилось на 800 тысяч человек и превысило 2,3 млн. Это означает, что на грани нищеты живет каждый восьмой гражданин Казахстана.

Одно непонятно: почему министры с миллионными окладами, то есть живущие по максимуму, устанавливают нам прожиточный минимум? Ведь каждый здравомыслящий человек понимает, что на него не проживешь. Или это и есть европейский уровень жизни, к которому мы приблизились? Видимо, Нурсултан Абишевич смотрит прямо, а, что по сторонам делается, не видит.

На самом деле, наша жизнь - некий таинственный треугольник. Его основание — неизвестность, одна сторона - безрадостное и нищенское существование большинства, другая сторона - роскошная, блестящая жизнь меньшинства. На вершине треугольника - мечта. Но мечта боится широкой огласки. Потому большинство и живет тихо и бедно.

Возьмем второй момент: по словам Назарбаева, ВВП (внутренний валовый продукт) за годы независимости увеличился в 16 раз. С таким заявлением Елбасы явно поторопился. Он не учел, что еще не все люди, получившие советское образование, вымерли, они могут просчитать. Для простоты подсчета условно возьмем следующие цифры. Допустим, в 1993 году ВВП Казахстана составил 1 млн тенге. Тогда доллар стоил 4,69 тенге. ВВП получается $213 219,6. Через тридцать лет он увеличился в 16 раз и равен 16 млн тенге. Доллар теперь стоит 430,74 тенге. ВВП в долларах - $37 145,6. Значит, фактически ВВП уменьшился в 5,7 раза. Вот такая бухгалтерия.

Да это понятно и без расчета. В первые годы независимости развалили промышленные предприятия и угробили сельское хозяйство. Потому и ВВП считать начали по-казахстански. Где-то читал такой простой пример: произвели в прошлом году мочалку за 100 тенге, значит, ВВП равен 100 тенге. В этом году поставили цену 110 тенге. Результат - ВВП вырос на 10%. Еще надежнее - выпустить десять мочалок по 100 тенге, и получится, что ВВП равен 1 000 тенге. На следующий год, произведя 5 таких же мочалок, но, поставив цену 250 тенге, получим рост ВВП до 1 250 тенге. То есть реального продукта вдвое меньше, а ВВП на четверть больше. Вот вам и эти 16% роста нашего ВВП.

В советские времена считали по количеству произведенной продукции, а не по сумме. И награды воздавались за тонны добытого угля, метры выпущенной ткани и пуды собранного хлеба. Сколько это все стоило, был вопрос уже второстепенный.