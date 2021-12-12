3 декабря министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на правчасе держал ответ перед сенаторами. Судя по заявлениям главы аграрного ведомства, теперь фермерская доля будет намного легче, а министерская - тяжелее, столько всего предстоит попытаться воплотить в жизнь аграрному ведомству.

Но, как говорится, попытка не пытка! Тем паче что пытками казахского фермера давно уже не напугать. Мы свыклись с тем, что урожайность на начинания у новоявленных министров и их команд стабильно высокая, даже в самую лютую засуху головы их каким-то образом наливаются зернами идей, требующих, как водится, не только больших умственных усилий, но и больших бюджетов. И если проблем со вторым не бывает никогда, то с первым иногда случаются сложности.

Взять хотя бы внедрение утильсбора. Из-за него сельхозтехника сильно подорожала, что негативно сказалось на темпах обновления парка, о котором по-отечески печется каждый новый министр. Каждый!

Видимо, чтобы ускорить темпы обновления техники, и решено было ввести дополнительный налог. А то, что на некоторых полях до сих пор, гремя гусеницами, ползают живые реликвии вроде ДТ-75, - ничего страшного. Пусть ползают. Главное, что ползут они с самых 50-х годов прошлого столетия в нужном направлении - к увеличению производительности труда в сельском хозяйстве. Дураку понятно, это процесс длительный, а такими темпами - еще и бесконечный. И ведь явных дураков в правительстве никогда и не было. Все члены кабмина соображают: когда разговор идет об эффективности субсидирования в аграрной отрасли, пинать нужно именно фермеров, а не самих себя вместе с утильсбором.

Не спорим. Как показывает практика и отчеты антикора, сельское хозяйство в Казахстане для самого государства - дело затратное. Только на разбазаривание и хищения уходят миллиарды тенге, чего уж там вспоминать о тех космических суммах, что доходят-таки до карманов рядовых дехкан.

Но вернемся к планам министерства. Обилие идей наверняка впечатлило каждое авторитетное сенатское ложе. Все-таки в самой цитадели демократии - сенате - любой готов высказать самые смелые фантазии. А тем более, если это министр сельского хозяйства, у которого было два десятка предшественников, так же много планировавших и обещавших. Можно даже архивы не поднимать. Все свежо в памяти.

Пару лет назад на сайте Минсельхоза США автор этих строк увидел правила субсидирования сельскохозяйственной отрасли, принятые то ли в 80-х, то ли даже в 70-х годах прошлого века! Точно не вспомню. Но помню, как сильно впечатлила стабильность «правил игры» для американских фермеров, в которые периодически вносятся коррективы. А что у нас?

В Казахстане, подозреваю, каждый член корпуса А носит на всякий случай за пазухой черновик-шпаргалку под названием «100 лайфхаков по коренному реформированию аграрной отрасли в государстве». Вдруг назначат министром сельского хозяйства!

Впрочем, поворчать о новых идеях родного ведомства мы еще успеем. А пока предлагаю тост: «За стабильность Минсельхоза /Поднимаю чарку я! /Эх, не спиться бы, ребята, /Выпить нужно… очень много!»