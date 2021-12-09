И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
Ольга ЛИХОГРАЙ
Места для продажи сосен появились в разных районах города рядом с торговыми точками.
Фото Ксении РЕБИК
Корреспонденты «НГ» побывали в трех местах продажи: в районе Центрального рынка (возле цветочного бутика), по ул. Победы (рядом с магазином «Сабрина») и по ул. Баймагамбетова (возле супермаркета «Инмарт»).
В районе Центрального рынка цены на елки варьируются от 2 500 до 5 000 тенге. Примерно такие же цены нам назвали в других местах.
Средняя цена на сосны в Костанае - от 2 500 до 7 000 тенге / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
- Елки завозим из России, - рассказал «НГ» на пятачке рядом с магазином «Сабрина» продавец Мухаммед. - Цена на самую маленькую - 3 000 тенге, самая большая - 5 000 тенге. Все зависит от пышности и высоты.
По такому же критерию устанавливают цены и на елки в районе супермаркета «Инмарт», только разбег больше.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
- Самую маленькую можете купить за 2 500 тенге, - показывает на крохотную сосну продавец Марина. - Повыше и попушистее будет стоить около 5 000 тенге, самые дорогие елки у нас - 7 000 тенге. К каждой елке можем предложить крестовины.
Самые простые деревянные подставки под елки продают по 1 000 тенге, железные, в зависимости от конфигурации, обойдутся вам в 2 500-3 500 тенге.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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