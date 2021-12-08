Депутаты сегодня, 8 декабря, обсудили изменения в бюджете Костанайской области на 2021-2023 годы. Облакимат предложил выделить 1 млрд 548 млн 900 тысяч тенге, в том числе 1 млрд 502 млн - на выплату зарплаты работникам государственных организаций образования, так как их нормативная нагрузка уменьшилась с 18-ти до 16 часов.

Гульбарам Мусагазина: «Выделение 1,5 млрд тенге покроет потребность в зарплате для учителей»

- 98 300 тенге выделить на выплаты гражданам, которые усыновили детей, оставшихся без попечения родителей, - перечислила остальные расходы руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА. - 46,8 млн тенге - на предоставление субсидий организациям водоснабжения на удешевление стоимости услуг по подаче питьевой воды населению в связи с увеличением количества потребителей на 539 человек.

- Удовлетворит ли выделенная сумма потребность на выплату зарплаты педагогам в связи с изменением нормативной нагрузки? - спросила депутат облмаслихата Гульмира БАЙБУСЫНОВА.

- Всего на выплату зарплаты учителям необходимо выделить 19 млрд тенге, на эти цели в областном бюджете уже было предусмотрено 17,5 млрд тенге, поэтому выделение 1,5 млрд тенге покроет всю потребность.

Депутаты единогласно проголосовали за изменения в областном бюджете.

Мусагазина также сообщила, что акимам областей предоставили право изменения структуры местных исполнительных органов путем слияния, присоединения и разделения структурных подразделений, но не чаще одного раза в год. Поэтому врегионе происходит слияние нескольких ведомств.

- Управление по вопросам молодежной политики будет присоединено к управлению внутренней политики с переименованием в управление общественного развития, - пояснила Мусагазина. - Управление по развитию языков будет присоединено к управлению культуры. Это внесет определенность в работе госорганов для населения, улучшит управляемость.

Вопросов по этому пункту повестки у депутатов не было, предложение приняли единогласно.

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