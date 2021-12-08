По новому постановлению, ревакцинация проводится через шесть месяцев после завершения курса первичной вакцинации, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com

Главный санврач РК Ерлан Киясов подписал постановление о массовой ревакцинации населения.

В документе отмечается, что ревакцинации против КВИ теперь подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана три и более месяцев, получившие полный завершённый курс первичной вакцинации против КВИ.

Согласно постановлению:

Ревакцинация против КВИ проводится однократно с интервалом шесть месяцев после завершения курса первичной вакцинации.

Ревакцинация беременных женщин против КВИ, ранее получивших первичный курс вакцинации против КВИ, проводится с использованием вакцины "Комирнати" (Phizer, США) в периоде с 16 по 37 недели беременности.

Ревакцинация против КВИ лиц, переболевших КВИ с полным курсом первичной вакцинации против КВИ, проводится не ранее шести месяцев после выздоровления.

Ревакцинацию против КВИ рекомендуется проводить типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ. При этом допускается ревакцинация препаратом, использованным для первичного курса вакцинации.

Постановление уже вступило в силу.